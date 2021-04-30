Штабы Алексея Навального в регионах распущены

Он отметил, что жесткость реакции властей на их работу будет зависеть от ситуации в регионе и степени активности сторонников Навального. Политолог добавил, что, несмотря на формальное отсутствие штабов, «умное голосование» (призыв голосовать за самого перспективного кандидата против «Единой России». – «Ведомости») может оставаться инструментом для внесистемной оппозиции, так как даже в случае блокировок сайтов информация станет распространяться в мессенджерах. Аура экстремистской организации и политизация общества могут в итоге даже увеличить популярность этого инструмента, говорит он. Но сами кандидаты от системной оппозиции, за которых будет предложено голосовать, могут пытаться отречься от этого инструмента, так как он будет связью с экстремистской организацией, добавил Макаркин.