Штабы Алексея Навального в регионах распущены

Штабы Алексея Навального в регионах распущеныЭто произошло еще до признания их экстремистской организацией
Руководитель штабов Навального Леонид Волков объявил о ликвидации сети штабов по всей России 29 апреля. Он отметил, что продолжение их работы в прежнем виде невозможно из-за риска привлечения сотрудников к ответственности за сотрудничество с организацией, которая может стать экстремистской.
На процессе о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в реестр иностранных агентов) и штабов Навального экстремистскими организациями 26 апреля стало известно, что прокурор Москвы Денис Попов приостановил работу штабов до решения суда. Волков написал в своем Telegram-канале, что теперь людям, работающим в штабах, а также волонтерам могут грозить реальные сроки, поэтому ребрендинг не может помочь сохранить сеть.
«Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников <...> которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами, вы им поможете, и всё у них получится», – заявил Волков 29 апреля.
Политолог Алексей Макаркин считает, что даже после ликвидации штабов их руководители в регионах могут преследоваться силовиками в случае, если будут вести активную политическую деятельность. Силовикам теперь, говорит он, лишь надо доказать связь с экстремистской организацией.
Он отметил, что жесткость реакции властей на их работу будет зависеть от ситуации в регионе и степени активности сторонников Навального. Политолог добавил, что, несмотря на формальное отсутствие штабов, «умное голосование» (призыв голосовать за самого перспективного кандидата против «Единой России». – «Ведомости») может оставаться инструментом для внесистемной оппозиции, так как даже в случае блокировок сайтов информация станет распространяться в мессенджерах. Аура экстремистской организации и политизация общества могут в итоге даже увеличить популярность этого инструмента, говорит он. Но сами кандидаты от системной оппозиции, за которых будет предложено голосовать, могут пытаться отречься от этого инструмента, так как он будет связью с экстремистской организацией, добавил Макаркин.