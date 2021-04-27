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Журналистов начали проверять после акций протеста

Власти опробуют в Москве тактику, испытанную в Хабаровске
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Правоохранительные органы после акций протеста впервые использовали в Москве тактику проверки журналистов, освещавших мероприятия. 27 апреля сотрудники МВД пришли сразу к нескольким журналистам в связи с тем, что они присутствовали на несанкционированной акции 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Так, полиция пришла домой к корреспонденту радио «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко, задерживать его не стали, но потребовали прийти в отделение с пресс-картой и редакционным заданием, которое теперь требуется предоставлять работающим на массовых мероприятиях журналистам. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире телеканала «Дождь», что «бессмысленно давить на журналистов, потому что <...> главный редактор определяет, куда они идут»: «Безусловно, это вопрос о том, чтобы журналистов смутить, но нам не понятно, почему именно Олег Овчаренко, а не шестеро других вызваны [в полицию]. <...> Мы имеем фотографии с митинга и шествия, где Олег находится в полной форме, как этого требует Роскомнадзор. Смутить этим журналистов невозможно, они выполняют свой профессиональный долг».

Задержали полицейские и корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. При задержании ему сообщили, что намерены составить протокол по 20.2 КоАПа (нарушение порядка организации либо проведения собрания, шествия или пикетирования), но после того, как в отделении полиции журналист написал объяснительную о том, где именно он работал 21 апреля, и ему подвезли удостоверяющие документы, Коростелев был отпущен. 27 апреля полицейские задержали и присутствовавшего на акции сотрудника «Комсомольской правды» Александра Рогозу, сообщил его коллега Александр Коц, у него взяли «объяснения, редакционное задание и прочие подтверждающие профдеятельность бумажки и отпустили с богом». Также участковый пришел к спецкору включенной в реестр СМИ-иноагентов «Медузы» Кристине Сафоновой, однако с ней пообещали связаться позже.

В России прошли митинги в поддержку Алексея Навального

Количество задержанных в день послания президента оказалось меньше, чем во время зимних акций

К моменту сдачи материала в печать в ГУ МВД по Москве не ответили на вопрос «Ведомостей», с чем связан интерес именно к сотрудникам СМИ, работавшим на акциях протеста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 27 апреля журналистам, что не знает точно, с чем связана эта работа полиции: «Я могу предположить, там же был у нас случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, т. е., не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение».

Такую тактику проверки постфактум правоохранители использовали и ранее, но в других регионах. По словам главы Центра защиты прав СМИ (включен в реестр НКО-иноагентов) Галины Араповой, подобные случаи были характерны для Хабаровского края, «где это превратилось чуть ли не в систему». К журналистам приходят по поводу присутствия на акциях, которые были в прошлом году, идентифицируя их по видео, действуют постфактум, а не по принципу «задержали – возбудили дело», отмечает она.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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