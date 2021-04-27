Журналистов начали проверять после акций протеста

Так, полиция пришла домой к корреспонденту радио «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко, задерживать его не стали, но потребовали прийти в отделение с пресс-картой и редакционным заданием, которое теперь требуется предоставлять работающим на массовых мероприятиях журналистам. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире телеканала «Дождь», что «бессмысленно давить на журналистов, потому что <...> главный редактор определяет, куда они идут»: «Безусловно, это вопрос о том, чтобы журналистов смутить, но нам не понятно, почему именно Олег Овчаренко, а не шестеро других вызваны [в полицию]. <...> Мы имеем фотографии с митинга и шествия, где Олег находится в полной форме, как этого требует Роскомнадзор. Смутить этим журналистов невозможно, они выполняют свой профессиональный долг».