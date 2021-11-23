Коллеги по Госдуме согласились на лишение Валерия Рашкина неприкосновенности

По словам депутата от КПРФ, друзья пригласили его в Саратовскую область, ему рассказали, что охота уже официально открыта и соответствующее разрешение на нее есть. По словам Рашкина, он с этими людьми знаком 25 лет и всегда, когда они охотились, документы были, поэтому и не было сомнений, что на этот раз все по-другому. Сам депутат разрешение на охоту не оформлял.