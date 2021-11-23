Коллеги по Госдуме согласились на лишение Валерия Рашкина неприкосновенности

Коллеги по Госдуме согласились на лишение Валерия Рашкина неприкосновенностиПалата решит 25 ноября, соглашаться ли с позицией мандатной комиссии
Комиссия по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала Госдуме снять депутатскую неприкосновенность с коммуниста Валерия Рашкина, чтобы возбудить в отношении его уголовное дело и наложить на него административную ответственность. В четверг, 25 ноября, предложение комиссии должна будет рассмотреть Госдума на пленарном заседании. Вопрос о том, соглашаться ли с позицией комиссии, палата решит большинством голосов.
Представление о лишении Рашкина неприкосновенности в связи с убийством лося и отказом пройти медосвидетельствование внес 17 ноября генпрокурор Игорь Краснов. Обвинение Рашкину собираются предъявить по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота), за это ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.
О том, как именно произошло убийство, Рашкин рассказал на заседании комиссии по мандатным вопросам.
По словам депутата от КПРФ, друзья пригласили его в Саратовскую область, ему рассказали, что охота уже официально открыта и соответствующее разрешение на нее есть. По словам Рашкина, он с этими людьми знаком 25 лет и всегда, когда они охотились, документы были, поэтому и не было сомнений, что на этот раз все по-другому. Сам депутат разрешение на охоту не оформлял.
После этого Рашкин повторил то, что уже прежде рассказывал в ролике, записанном для YouTube: поехал на охоту, увидел в тепловизор контуры животного, «похожего на кабана», но после выстрела оказалось, что это лось. Он разделал тушу, но в какой-то момент появились сотрудники полиции, журналисты, рассказал Рашкин, и выяснилось, что у организатора охоты разрешения на нее все же не было.
По словам Рашкина, он был готов дать показания, а теперь готов компенсировать причиненный им ущерб «животному миру» в размере 80 000 руб. комитету по охоте и рыболовству региона – именно столько, по подсчетам Генпрокуратуры, стоила жизнь лося. Также депутат готов купить лосиху и выпустить ее в Лысогорском районе Саратовской области, рассказал он участникам заседания.
Версия надзорного ведомства не предполагает, что Рашкин убил лося случайно. Представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что Рашкин в составе группы лиц вел незаконную охоту, которая повлекла крупный ущерб для природного мира. Депутат 28 октября прибыл в охотхозяйство «Лебедка», вступил в сговор для ведения незаконной охоты, поскольку охотхозяйство не имело разрешения, после чего при помощи технических средств Рашкин выследил лося и «причинил огнестрельное ранение». Животное скончалось.
Кроме того, Рашкин попытался переместить тушу лося и спрятать карабин и права на машину. Но вывезти тушу лося не удалось, поскольку машина застряла в 70 м «от места расчленения животного». Сотрудники комитета по охоте и рыболовству услышали выстрелы и нашли охотников. По словам Бочкарева, квоты на охоту в этом охотхозяйстве вообще не выдавались «в связи с тяжелым положением животного мира» на этой территории.
Представитель Генпрокуратуры обратил внимание, что Рашкин вместе с товарищами принял меры, чтобы «ввести в заблуждение» правоохранителей и общественность: к примеру, они говорили, что нашли тушу и собирались ее отвезти в полицию.
На заседании комиссии бывший заместитель прокурора Москвы, депутат КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что Рашкин наделал много глупостей, но это не повод для привлечения его к уголовной ответственности. КПРФ должна объявить ему выговор или исключить из партии, сказал он, но не более, поскольку прямого умысла в совершении преступления у депутата не было: «Он был убежден, что все сделано как подобает. В связи с правилами в случае коллективной охоты на копытных разрешение получает человек, который ответственен за охоту».
За то, чтобы предложить Госдуме снять с Рашкина неприкосновенность, проголосовали по итогам обсуждения представители «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Представитель «Новых людей» на заседании отсутствовал. Против выступили депутаты от КПРФ. Коммунист Николай Коломейцев выразил опасения, что дело против Рашкина заказное. Он поинтересовался у прокурора, почему другие случаи незаконной охоты не расследовали так тщательно. Бочкарев ответил, что, если бы другие преступления касались повестки заседания комиссии, он бы их обсудил.
Прежде чем назначать любое наказание, нужно доказать вину, а признать виновным может только суд, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант: «Само по себе преступление, предусмотренное ст. 258 УК (незаконная охота), относится к преступлениям небольшой тяжести, при групповом совершении или особо крупном ущербе – средней тяжести. Как правило, за совершение таких преступлений впервые наказание в виде реального лишения свободы не назначается».