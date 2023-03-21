В Госдуме объяснили возвращение трансляций заседаний

«Мы принимаем решение о выходе на новый уровень открытости, где речь идет, с одной стороны, о сохранении формата закрытого разговора при обсуждении повестки (до октября 2022 г. ее обсуждали в открытом режиме. – "Ведомости"), с другой — сразу после перехода ко второму вопросу начнется трансляция на наши ресурсы. Вместе с режимом видеоконференцсвязи для регионов и экспертов на крупных мероприятиях Госдумы и дополнительными ставками пресс-секретарей комитетов это позволит более эффективно обеспечивать публичность работы Госдумы», – сообщил Володин.