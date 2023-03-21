В Госдуме объяснили возвращение трансляций заседаний

В Госдуме объяснили возвращение трансляций заседанийОни возобновились после пятимесячного перерыва
Госдума возобновила с 21 марта онлайн-трансляции пленарных заседаний на сайте парламента и канала «Дума-ТВ», прекращенные в октябре 2022 г.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с момента введения ограничений на трансляцию сформировано законодательство, направленное на защиту участников специальной военной операции, и отработана его правоприменительная практика. Это часть предложений, направленных на повышение открытости Госдумы, сказано в заявлении в Telegram-канале нижней палаты парламента.
«Мы принимаем решение о выходе на новый уровень открытости, где речь идет, с одной стороны, о сохранении формата закрытого разговора при обсуждении повестки (до октября 2022 г. ее обсуждали в открытом режиме. – "Ведомости"), с другой — сразу после перехода ко второму вопросу начнется трансляция на наши ресурсы. Вместе с режимом видеоконференцсвязи для регионов и экспертов на крупных мероприятиях Госдумы и дополнительными ставками пресс-секретарей комитетов это позволит более эффективно обеспечивать публичность работы Госдумы», – сообщил Володин.
С предложением восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты к спикеру обратилась замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. По ее словам, «ситуация стабилизировалась» по сравнению с тем, что было в октябре 2022 г. «Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром, принципы открытости», – говорилось в письме депутата на имя Володина. Отсутствие трансляций, по мнению Авксентьевой, «затрудняет работу журналистов, негативно сказывается на информировании людей по ключевым вопросам законотворчества».
«Запрет трансляций негативно сказался на работе региональных и муниципальных СМИ, которые не имеют возможности регулярно посещать Москву для работы в Госдуме. Федеральные СМИ описывают оперативно лишь ключевые решения парламента и зачастую не отмечают важные для конкретных регионов и территорий детали», – сообщила Авксентьева «Ведомостям».
Первый зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова считает, что отмена трансляции пленарных заседаний в октябре 2022 г. была логична, так как «многие вопросы, связанные со специально военной операцией, необходимо было рассматривать в закрытом режиме». Но в целом формат работы парламента остается открытым, и это «принципиальная позиция», заявила она «Ведомостям».
Онлайн-трансляции формируют у людей доверие к действиям Госдумы, «они видят, что обсуждения ведутся открыто», отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и первый замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев. «Все закрытые вопросы можно обсуждать в закрытом режиме, а все остальное не требует этого», – сказал он «Ведомостям».
Все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, будут по-прежнему рассматриваться в закрытом формате, но все остальные темы должны быть открытыми, подтвердил «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Онлайн-трансляции заседаний Госдумы были прекращены 18 октября 2022 г. К депутатам пришел вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал о переезде жителей Херсонской области в другие регионы России из-за обстрела территории со стороны ВСУ. В начале этого заседания Володин сказал парламентариям, что после закрытого выступления Хуснуллина трансляция заседаний будет проводиться только для журналистов в пресс-центре Госдумы, но не сайте нижней палаты.