Что обсуждали на открытии первого бизнес-форума «Россия – АСЕАН»От энергоресурсов и атома до медтуризма и халяльного финтеха
Во вторник, 26 ноября, в столице Малайзии, председательствующей в 2025 г. в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стартовал первый двухдневный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия – АСЕАН». По словам российского чрезвычайного и полномочного посла в Куала-Лумпуре Наиля Латыпова, это крупнейшее связанное с Россией мероприятие такого рода в стране и регионе.
«Это первое столь масштабное мероприятие в плане продвижения связей Россия – АСЕАН. Я убежден, что этот форум станет стартовой площадкой, для того чтобы связи России и АСЕАН, особенно в области торговли, «взлетели», – сказал Латыпов, выступая на заключительном мероприятии первого дня форума. Дипломат счел разумным проведение такого саммита именно в столице Малайзии не только потому, что она скоро временно возглавит АСЕАН, но и в связи с тем, что фактически Куала-Лумпур является «центром региона: до столицы любой из стран «десятки» не более двух часов лета».
Как, кем и зачем запущен форум
По данным Росконгресса, организовавшего мероприятие в малайзийской столице, форум стал продолжением сентябрьского визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию, на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Там малайзийский лидер встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
Участники форума оценили оперативность контактов: бизнес-саммит Россия – АСЕАН в Куала-Лумпуре организован спустя всего два месяца после ВЭФа. В течение года Путин также активно встречался и с руководством других стран АСЕАН – Вьетнама, Индонезии, Лаоса, причем последний председательствует в объединении в этом году.
Саммит в Куала-Лумпуре собрал более 500 участников из стран региона, составляющего, как подчеркнул исполнительный директор делового совета «Россия – АСЕАН» Данияр Акказиев, если бы он был одним государством, в совокупности «пятую экономику мира». С российской стороны партнерами бизнес-программы меропрития выступили такие «гиганты», как «Новатэк», «Коулстар», а соорганизаторами – государственные органы. Среди последних с российской стороны – Минпромторг России, торговый дом «Татарстан», и власти Татарстана – российского региона со значительной, как и в Малайзии, исламской компонентой и развитыми связями с мусульманскими странами от Северной Африки до Западной и Центральной Азии. Сам глава республики Рустам Миннинханов, как было объявлено на форуме, посетит Малайзию уже «через несколько недель».
С малайзийской и региональной стороны участвовали кроме непосредственно представителей бизнеса Корпорация развития внешней торговли при министерстве торговли и инвестиций страны (MATRADE, соорганизатор), а также малайзийский бизнес-совет АСЕАН.
Форум охватил как двусторонние российско-малайзийские экономические связи, так и расширение сотрудничества Москвы, Куала-Лумпура и других членов АСЕАН в энергетической, технологической и других сферах, расширении товарооборота и его номенклатуры, для чего у сторон есть и наработки, и перспективы.
Директор Росконгресса Александр Стугнев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что форум в Куала-Лумпуре – установочный и на нем проводятся сессии «по конкретным направлениям» существующего и перспективного сотрудничества.
«Чтобы обсуждать конкретные проекты, надо за что-то зацепиться. Сейчас идет общий диалог. Дальше, как на наших других больших форматах, например ПМЭФе, [могут] подписываться соглашения. Но эти соглашения готовятся заранее», – объяснил Стугнев цель первого бизнес-форума «Россия – АСЕАН».
По его словам, речь сейчас шла о том, чтобы договориться об организации площадки, а потом уже на этой площадке бизнесмены Малайзии и стран АСЕАН могут договориться о подписании конкретных бизнес-соглашений – чтобы сделать это формально на следующих подобных площадках.
Продолжая эту мысль, Абу Бакар Юсоф, замглавы MATRADE, малайзийского соорганизатора форума, напомнил, что целью его агентства является облегчение экспорта из Малайзии и упрощение доступа на рынки иностранных государств.
«Присутствие коллег из России говорит об интересе к такому взаимодействию. Мы занимаем, несмотря на небольшой размер, 26-е место в мире по объемам торговли – только экспорт составил $300 млрд. Рост торговли с Россией в 2023 г. составил двухзначные значения, в то время как с остальными странами стагнировал», – заметил Юсоф.
Взаимодействие вопреки препятствиям
Торговые связи России и стран АСЕАН, несмотря на препятствия в виде пандемии, а затем санкционных ограничений и геополитических рисков в связи с ситуацией на Украине, которые в последние пять лет периодически «сбивали» показатели товарооборота, имеют упорную тенденцию к росту. Как отмечалось в рабочих материалах форума, в доковидный 2019 год этот показатель составлял $18,2 млрд, в пандемийный 2020 год – $15,7 млрд. В 2020 г. торговля превысила допандемийные значения и достигла $20 млрд. В 2022 г. показатели вновь обрушились – до $15,5 млрд.
В 2023 г. показатели торговли России со странами АСЕАН выросли, причем став рекордными за пять лет, – до $22 млрд (+15%). Текущий год должен показать сопоставимые показатели с предыдущим. Как отметил на пленарной сессии форума днем 26 ноября заместитель российского министра промышленности и торговли Алексей Груздев, товарооборот России за январь – октябрь 2024 г. вырос на 10% к показателю за аналогичный период 2023 г. и составил $17 млрд.
«Все это происходит на фоне гипертрофированного санкционного давления и огромного количества барьеров для бизнеса в том плане, в каком он должен вестись», – заметил Груздев. По его словам, на данный момент приходится думать, «как не навредить, своевременно и безопасно провести платежи, но это тот вызов, с которым предприниматели и бизнес заинтересованных стран справляются».
Торговое взаимодействие внешних инвесторов, России и ее компаний с АСЕАН должно помочь самим странам Юго-Восточной Азии, в которых проживает около 700 млн человек, взаимной экономической интеграции в рамках региона благодаря перемещению капитала и рабочей силы. Это отметил на пленарной сессии форума основатель и председатель компании Ikhlas Capital, председатель Делового консультативного совета АСЕАН от Малайзии Назир Разак.
«Это важно в контексте привлечения потенциальных инвесторов из России, поскольку Малайзия и АСЕАН реализуют независимую внешнюю политику и провозгласили свой регион областью мира и нейтралитета», – сказал он. При этом он отметил, что «проблема заключается в том, как не подвергать наших предпринимателей санкционным рискам».
Нейтралитет Разак проиллюстрировал личным примером: он отметил, что сам инвестировал в компании, ведущие бизнес в области кофейных франшиз как во входящих в ЕАЭС России и Казахстане, так и на Украине. «Мы хотим иметь больше деловых отношений и с Россией, и с остальным миром. Ваша часть мира – это гигантский рынок для нас. Наши компании беспристрастны насколько возможно. И чтобы связи между нашими рынками сохранялись, надо инвестировать в бизнес друг друга», – подчеркнул он, призвав российский бизнес присутствовать на региональных инвестиционных платформах.
При этом Стугнев позже отметил в разговоре с журналистами, что инвестиции России в страны АСЕАН составляют на данный момент $11 млрд, а государств региона в российскую экономику – $3 млрд.
Сбалансированная торговля и ее инструменты
Груздев в своем выступлении на пленарном заседании отметил взаимную «сбалансированность» торговли России и стран АСЕАН. Россия для стран региона поставляет энергоресурсы, продукцию металлургии, машиностроения и химической промышленности, в том числе полиэтилен, СПГ и удобрения, причем для последних российские компании дают полный цикл, в том числе обучение местных фермеров их рациональному применению. По словам замглавы Минпромторга, в 2023 г. Россия поставила 1,2 млн т удобрений в страны АСЕАН, а в текущем неполном – уже 1,6 млн т.
Из стран АСЕАН Россия импортирует, по словам Груздева, сельхозпродукцию, машино-технические товары, комплектующие к ним, электронику и другое оборудование, ряд продовольственных товаров, текстиль и 80% натурального каучука (из Индонезии, Малайзии, Вьетнама и Таиланда). Из совместных предприятий химпрома замминистра упомянул действующее с 2019 г. производство неканцерогенных нефтяных масел в стране – хозяйке форума.
«Тем не менее убежден, что наша задача – дальнейшая диверсификация структуры торговли и освоение высокотехнологичных секторов экономики с точки зрения кооперации», – сказал Груздев.
Он отметил, что для этого необходимо устранять взаимные тарифные барьеры, а инструментом для этого являются преференциальные торговые соглашения с Россией и ЕАЭС, причем первым с постсоветским объединением соглашение о свободной торговле заключил в 2015 г. Вьетнам, а сейчас идут активные переговоры с Индонезией.
При этом одна из сессий была как раз отведена под обсуждение связей региона с ЕАЭС, а также позитивного опыта членства России в БРИКС и проведения саммита объединения в Казани, на котором было принято решение о предложении статуса стран-партнеров четырем странам АСЕАН, в том числе Малайзии и Индонезии. При этом в рамках БРИКС уже создается инструмент передачи промышленных компетенций – соответствующий центр под эгидой ООН.
От угля к атому
Разак на пленарной сессии призвал нести в страны АСЕАН российские возможности не только в области торговли сырьем, но и в «кооперации в области развития технологий и НИОКР». «Отношения между нашим регионом, странами и Россией должны начинаться на уровне акционеров, а потом переходить на другие уровни в такие сложные времена», – заметил Разак, подчеркивая важность форума в Куала-Лумпуре.
Груздев, продолжая мысль малайзийского бизнесмена, отметил, что представление о России лишь как об экспортере энергоресурсов, нефти и газа является «мифом». Для того чтобы убедиться в этом, он пригласил гостей бизнес-форума «Россия – АСЕАН» посетить выставку «Иннопром» в Екатеринбурге в 2025 г. В числе промышленных областей, где Москва занимает лидирующее положение, замглавы Минпромторга назвал в первую очередь энергетическое машиностроение, космос (услуги вывода спутников и «Глонасс»), а также ядерные технологии.
Неслучайно одной из сессий бизнес-диалога, к которой гости форума из Малайзии и других стран АСЕАН проявили неподдельный интерес, стала энергетическая, где были продемонстрированы наработки и предложения России в области ядерной энергетики и малых модульных АЭС. О них местным бизнесменам рассказали гендиректор «Росатом Восточная Азия» Артем Гончарук и главный инженер Курчатовского института Игорь Ложников.
При этом одним из партнеров форума в Куала-Лумпуре стала российская угледобывающая «Коулстар», а премьер Малайзии Ибрагим еще на ВЭФе в сентябре призывал Путина способствовать наращиванию поставок угля в его страну, пока она не перешла на более экологичные источники энергии. В связи с этим главный казначей Малайзийского совета по нефтегазовым услугам Ахмад Файруз бин Яхая напомнил на сессии о попытках на Западе до ковида уйти от использования угля для генерации.
Попытки эти, продолжил бин Яхая, на фоне нестабильности на энергетических рынках и невозможности заместить традиционные источники ВИЭ провалились, свидетельством чего стало возвращение к закупкам этого топлива и даже их наращивание. Тем не менее и Груздев, и потом сам бин Яхая заявили о потребности региона в замещении угля как энергоресурса более экологичным в обозримом будущем.
«Наиболее устойчивая энергетика – атомная. Общества нашего региона уже достаточно зрелые для принятия этой технологии и преодоления радиофобии из-за инцидентов прошлого. Главное – решить вопрос с радиоактивными отходами», – подчеркнул малайзиец главную мысль сессии.
Суверенный софт и халяльный финтех
Груздев на пленарной сессии упомянул и о продуктах российских информационных технологий, которые могут быть востребованы в странах АСЕАН, – от антивирусов «Касперского» до более дешевой и подробной, чем у Google, картографии «Яндекса», его и текстовых моделей других российских компаний, а также о передаче российского опыта в цифровизации госуслуг. Пока в этой области в регионе пытаются действовать крупные западные и китайские компании вроде Huawei, пояснил «Ведомостям» председатель Делового консультативного совета АСЕАН Удет Суваннавонг.
Но преимущество российских диджитал-продуктов в том, что они могут уравновесить и диверсифицировать зависимость от глобального бигтеха, обеспечив странам АСЕАН «цифровой суверенитет» без опасений «отключений» ПО целых секторов по политическим причинам, пояснил на пленарной сессии замминистра цифрового развития Татарстана Айрат Хайрулин. Он представил свой регион в качестве экспортера надежных цифровых продуктов.
При этом регион АСЕАН перспективен также в области финтеха, В Юго-Восточной Азии уже работают дочерние компании Т-банка. Коме того, и Татарстану здесь есть что предложить именно в региональной специфике, добавил Хайруллин. Он заметил, что это касается и непосредственно цифровых «решений в области исламских финансов», учитывая, что Куала-Лумпур – один из лидеров в сертификации исламского банкинга, население Малайзии, Брунея и Индонезии в подавляющем большинстве – мусульмане, а компании из Татарстана уже работают на международных рынках в этой области.
«Мы видим перспективу исламского рынка финансов, халяльных продуктов в области инвестирования», – пояснил он.
Ядерная медицина и медтуризм
Груздев отметил, что России есть что предложить странам АСЕАН и в области медицинских технологий: фармацевтику, в том числе вакцины от коронавируса, инсулин, противовоспалительные и другие препараты, а также компетенции и наработки в медоборудовании.
«В лечебных заведениях стран АСЕАН успешно эксплуатируется российская медицинская техника. В частности, аппараты ИВЛ и неонатальное оборудование. Речь идет не столько о поставках, сколько о кооперации. Лицензионное производство ИВЛ недавно запущено в Индонезии», – поделился замминистра.
Передовым направлением сотрудничества с АСЕАН в медицинских технологиях Груздев также назвал радиомедицину: помимо поставок радиоизотопов также речь идет о центрах ядерной медицины.
При этом медицинские технологии и услуги могут работать не только в сторону АСЕАН, но и в сторону России и россиян, традиционно выбирающих этот регион как место для отдыха. Поток последних в страны региона постепенно возвращается к допандемийным значениям, следует из материалов форума. В 2019 г. это были 2,5 млн человек. В 2020 г. – 997 000, в 2021 г. – 41 900, в 2022 г. – 621 500, а в 2023 г. – 2,09 млн. Дальнейший рост посещений зависит от темпов восстановления прямого авиасообщения, отмечали участники форума.
В связи с этим выступавший на пленарной сессии директор фонда Росконгресс Стугнев предложил использовать растущий демографический потенциал «молодой» Юго-Восточной Азии для развития сферы медицинских услуг. По его словам, это можно сделать, совместив потребность стареющего населения России и других стран северного полушария в медтуризме с предложением многочисленной квалифицированной местной рабочей силы в сфере медицины и реабилитации.
Позже Стугнев уточнил в разговоре с корреспондентом «Ведомостей», что вопрос уже предметно прорабатывается сразу в двух направлениях: как в организации медицинской реабилитации россиян в странах АСЕАН с их теплым климатом и дисциплинированным медперсоналом, так и с подготовкой такого медперсонала для работы в самой России, где он уже становится дефицитным. Хотя первый вариант с точки зрения рентабельности и комфорта, по словам Стугнева, выгодней – логистически проще создавать соответствующие медцентры и инвестировать вместе с другими внешними акторами именно в самом регионе АСЕАН.
Таким образом, по мнению директора Росконгресса, это совместит традиционную популярность стран АСЕАН как места отдыха с возможностью получения медуслуг и дополнения обычного туризма медицинским. Для последнего Юго-Восточная Азия на данный момент – место с оптимальным соотношением климата, цены и качества, заключил Стугнев.