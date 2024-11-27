Что обсуждали на открытии первого бизнес-форума «Россия – АСЕАН»

При этом медицинские технологии и услуги могут работать не только в сторону АСЕАН, но и в сторону России и россиян, традиционно выбирающих этот регион как место для отдыха. Поток последних в страны региона постепенно возвращается к допандемийным значениям, следует из материалов форума. В 2019 г. это были 2,5 млн человек. В 2020 г. – 997 000, в 2021 г. – 41 900, в 2022 г. – 621 500, а в 2023 г. – 2,09 млн. Дальнейший рост посещений зависит от темпов восстановления прямого авиасообщения, отмечали участники форума.