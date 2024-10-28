Горячая политика, теплящаяся экономика. Как развиваются отношения России и АСЕАН

Когда мы говорим про политические отношения России со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), нужно четко разделять государства – члены АСЕАН и ассоциацию в качестве объединения. С одной стороны, мы видим антироссийские санкции со стороны Сингапура, осуждение российских действий на Украине на уровне отдельных стран АСЕАН, голосование в пользу «украинских» резолюций в рамках Генассамблеи ООН. С другой – ни разу за два года после начала военной спецоперации ассоциация публично не высказалась против Москвы и уж тем более не приостановила членство России в асеаноцентричных диалоговых форматах.