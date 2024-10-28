Горячая политика, теплящаяся экономика. Как развиваются отношения России и АСЕАН

Горячая политика, теплящаяся экономика. Как развиваются отношения России и АСЕАНВоенная операция на Украине не разрушила коммуникации с ассоциацией
Специальная военная операция и последующие события не сильно отразились на политических предпочтениях и приоритетах АСЕАН, а позиция по вооруженному конфликту за два года осталась неизменной – «нас это не касается». Вместе с тем украинский кризис 2.0. внес неожиданные изменения в торговые связи России с рядом партнеров по ассоциации, и здесь фактор санкций стал определяющим.
Когда мы говорим про политические отношения России со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА), нужно четко разделять государства – члены АСЕАН и ассоциацию в качестве объединения. С одной стороны, мы видим антироссийские санкции со стороны Сингапура, осуждение российских действий на Украине на уровне отдельных стран АСЕАН, голосование в пользу «украинских» резолюций в рамках Генассамблеи ООН. С другой – ни разу за два года после начала военной спецоперации ассоциация публично не высказалась против Москвы и уж тем более не приостановила членство России в асеаноцентричных диалоговых форматах.