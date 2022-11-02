Группа «Р-фарм» выходит на рынок Юго-Восточной Азии

Группа компаний «Р-фарм» готовится к выходу на рынок Юго-Восточной Азии (ЮВА). Для этого компания открыла представительство в столице Вьетнама Ханое, сообщил «Ведомостям» коммерческий директор компании Андрей Бурханов. Оно займется регистрацией и продвижением портфеля собственных препаратов во Вьетнаме, а затем и в других странах ЮВА, рассказал он. Компанию, в частности, интересуют Камбоджа, Индонезия и Малайзия, известно консультанту на фармацевтическом рынке.