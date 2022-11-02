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Группа «Р-фарм» выходит на рынок Юго-Восточной Азии

Для этого компания открыла представительство во Вьетнаме
Анна Киселева
Развитие экспорта потребует от «Р-фарм» затрат на регистрацию препаратов и работу с местными минздравами / Евгений Разумный / Ведомости

Группа компаний «Р-фарм» готовится к выходу на рынок Юго-Восточной Азии (ЮВА). Для этого компания открыла представительство в столице Вьетнама Ханое, сообщил «Ведомостям» коммерческий директор компании Андрей Бурханов. Оно займется регистрацией и продвижением портфеля собственных препаратов во Вьетнаме, а затем и в других странах ЮВА, рассказал он. Компанию, в частности, интересуют Камбоджа, Индонезия и Малайзия, известно консультанту на фармацевтическом рынке.

На первом этапе «Р-фарм» выведет на вьетнамский рынок противовирусный коронавир (фавипиравир) и иммунодепрессант артлегия (олокизумаб), уточнил Бурханов. Оба препарата применяются для терапии коронавирусной инфекции. Еще артлегия используется при ревматоидном артрите. Лекарства будут поставляться из России. «Р-фарм» также планирует проводить во Вьетнаме доклинические исследования, необходимые для вывода на рынок новых аналогов биофармацевтических препаратов (биосимиляров), продолжил Бурханов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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