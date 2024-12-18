Глава Генштаба Герасимов подвел итоги 2024 года на брифинге для военных атташе

При этом Россия отслеживает все учения НАТО, количество которых у российских границ достигло 40 в год, а число членов альянса составило после присоединения к нему Швеции и Финляндии – 32. Он также добавил, что воинские контингенты постоянно размещены на границах России. Кроме того, продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам альянса. Сейчас прошли учения 165 000 военных вооруженных сил Украины, отметил госслужащий.