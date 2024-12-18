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Глава Генштаба Герасимов подвел итоги 2024 года на брифинге для военных атташе

Он рассказал о создании «азиатского НАТО», численности армии и продвижении ВС РФ
Татьяна Князькова
РИА Новости
РИА Новости

В Министерстве обороны начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов выступил перед военными атташе иностранных государств. На выступлении Герасимова прозвучали итоги 2024 г., среди которых оценено продвижение российской армии, определена роль НАТО в конфликте на Украине в уходящем году, объявлена численность ВС РФ.

В начале выступления Герасимов отметил, что в 2024 г. все задачи, которые поставило перед собой руководство страны, выполнены. По его словам, сейчас проходит обновление военной техники и рост подготовки руководящего состава. Увеличена и штатная численность войск страны. Сейчас она достигает 1,5 млн военнослужащих. Поэтапное наращивание сил происходит в соответствии с решением главнокомандующего, пояснил Герасимов.

Кроме того, за 2024 г. под контроль взято 190 населенных пунктов, что соответствует 4500 кв. км территории. В 2024 г. сформированы две общевойсковые армии, армейский корпус, 16 соединений, два военных округа в Сухопутных войсках, а также новое соединение Воздушно-космических сил.

По мнению Герасимова, российская армия имеет представление о сильных и слабых сторонах противника. Российская сторона имеет «четкое понимание» тактики противника.

Отдельно глава Генштаба высказался об отношениях с НАТО, заявив, что напряженность в связи с приближением НАТО к границам с РФ растет и в странах Европы. Как отмечает Герасимов, альянс продолжает двигаться на восток, объясняя это неизбежностью столкновения НАТО с Россией.

При этом Россия отслеживает все учения НАТО, количество которых у российских границ достигло 40 в год, а число членов альянса составило после присоединения к нему Швеции и Финляндии – 32. Он также добавил, что воинские контингенты постоянно размещены на границах России. Кроме того, продолжается подготовка украинских военнослужащих по стандартам альянса. Сейчас прошли учения 165 000 военных вооруженных сил Украины, отметил госслужащий.

Герасимов уделил внимание и созданию «азиатского НАТО», которое, по данным Генштаба, сейчас формируется в Белом доме. Суть его будет заключаться в том, что создается «тройственный союз», в который войдут США, Япония и Республика Корея. Главными противниками союза объявлены Россия, Китай и КНДР.

Герасимов высказался и об обстановке на Ближнем Востоке. Он высоко оценивает риски перерастания кризиса «в региональную войну». Он отметил, что фактическое разрушение государственности Сирии явно отражает ситуацию в регионе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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