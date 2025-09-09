Как Александр Новак позвал временного президента Сирии в Москву

Как Москва общалась с новыми властями в Дамаске

За месяц до визита Новака в Дамаск, в начале августа, Москву впервые после свержения Асада посетила высокопоставленная делегация новых властей Сирии. Ее возглавил назначенный аш-Шараа глава МИДа Асаад аш-Шейбани. С ним приехал новый сирийский министр обороны – дивизионный генерал Мархаф Абу Каср.



С аш-Шейбани встретился глава МИД России Сергей Лавров, обсудив «ревизию» двусторонних соглашений и восстановление работы межправкомиссии, а также ситуацию с неудачным подавлением восстания этнического меньшинства друзов, которых защитил Израиль. С министром обороны Андреем Белоусовым его сирийский коллега обсудил «перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе» (цитата по Минобороны России).



Первый официальный контакт российской делегации с новыми властями Сирии с момента свержения Асада в начале декабря 2024 г. произошел в январе 2025 г. Тогда в Дамаск прибыли замглавы МИД России Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, по данными СМИ, обсуждавшие судьбу российских баз в Латакии и Тартусе.