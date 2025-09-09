Как Александр Новак позвал временного президента Сирии в Москву

Как Александр Новак позвал временного президента Сирии в МосквуИщущий топливо и техпомощь Ахмед аш-Шараа посетит Россию в октябре
Сирию впервые после свержения режима Башара Асада в конце 2024 г. посетил российский вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщило государственное сирийское агентство Sana. Это самый высокопоставленный российский чиновник, посетивший Дамаск за девять месяцев.
Делегация во главе с Новаком провела переговоры «с высшими сирийскими официальными лицами» и обсудила вопросы «экономики, безопасности, обороны и политики», сообщило агентство. На пресс-конференции по итогам переговоров с новым главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани Новак анонсировал визит временного президента Сирии и лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмеда аш-Шараа в Москву.
«Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в российско-арабском саммите [15 октября]», – приводит Sana слова Новака. Он не указал, готовится ли личная встреча временного сирийского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Если приезд аш-Шараа в Москву состоится, это будет официальным свидетельством того, что Россия рассматривает нынешние власти в Дамаске как легитимные и даже как своего партнера, с которым готова работать, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов. Но уже имеющиеся контакты с новыми властями страны говорят о том, что де-факто легитимация произошла, добавляет он.
Ранее Аш-Шараа в феврале встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль-Саудом. В мае – в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в Эр-Рияде – с президентом США Дональдом Трампом. Брюссель и Вашингтон уже сняли с Сирии санкции, наложенные при Асаде.
Как сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya, членов российской делегации первым принял Махер аш-Шараа – руководитель администрации аш-Шараа и его старший брат. Махер – русскоговорящий, он ранее работал врачом в России (в Воронеже) с 2018 по 2022 г., завотделением женской консультации.
По данным источника «Ведомостей», близкого к новым сирийским властям, в повестке визита Новака – обсуждение поставок топлива для Сирии, где обострился развившийся еще при Асаде острый энергетический кризис. До падения старых властей ситуацию удавалось сохранять в стабильно тяжелом положении благодаря поставкам из Ирана. Они составляли около 55 000 барр/сут. в 2024 г. Добыча нефти до начала гражданской войны в Сирии составляла 380 000–400 000 барр./сут. по данным Международного энергетического агентства на 2011 г., эта отрасль составляла тогда 25% ВВП страны. К концу 2024 г. добыча составляла около 20 000 барр./сут.
По данным американского Institute for Energy Research, на весну 2025 г. сирийские курды, которых новые власти в Дамаске безуспешно пытаются взять под контроль, контролируют 70% довоенных запасов нефти и газа. При этом в начале сентября, несмотря на столь негативные оценки состояния ТЭКа Сирии, ее новые власти заявили о первой за 14 лет официальной отгрузке нефти на экспорт в порту Тартус в объеме 600 000 барр. В мае Дамаск расторг контракт с российской стороной об управлении портом Тартус и подписал меморандум с эмиратской Dubai Ports World на сумму $800 млн.
Как Москва общалась с новыми властями в Дамаске
С аш-Шейбани встретился глава МИД России Сергей Лавров, обсудив «ревизию» двусторонних соглашений и восстановление работы межправкомиссии, а также ситуацию с неудачным подавлением восстания этнического меньшинства друзов, которых защитил Израиль. С министром обороны Андреем Белоусовым его сирийский коллега обсудил «перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе» (цитата по Минобороны России).
Первый официальный контакт российской делегации с новыми властями Сирии с момента свержения Асада в начале декабря 2024 г. произошел в январе 2025 г. Тогда в Дамаск прибыли замглавы МИД России Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, по данными СМИ, обсуждавшие судьбу российских баз в Латакии и Тартусе.
По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, Дамаск продолжает остро нуждаться в топливе, даже «спонсоры» новых властей Сирии – Катар и Саудовская Аравия – поставляют его недостаточно для потребностей страны, не горя желанием увеличивать поставки. На фоне сложной социально-экономической обстановки в стране вкупе с недовольством религиозных меньшинств и неуправляемостью радикалов «неизвестно, доживет ли аш-Шараа и его режим до конца года», отметил Сухов.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, сирийские власти в первую очередь интересуют нефтепродукты из-за недостаточности мощностей и плохого состояния НПЗ страны: «Им нужны дизель, мазут, в меньшей степени – бензин. Нужно и исправное новое оборудование для добычи и подготовки газа и нефти, трубы – это все есть у России. Вопрос поставок политический, не экономический. Это вопрос объемов и условий поставок, преференций и гарантий в обмен».
Среди насущных вопросов обсуждения в Дамаске с делегацией России, по словам источника «Ведомостей», – участие российских специалистов в восстановлении экономики, разрушенной начавшейся в 2011 г. гражданской войной. «Вопрос сохранения российских баз в провинциях Латакия и Тартус остается ключевым, центральным, однако теперь уже далеко не единственным для Москвы и Дамаска», – пояснил собеседник «Ведомостей».
По словам Сухова, сирийские власти рассчитывают, что в обмен на гарантии для российских баз и военнослужащих смогут получать топливо фактически бесплатно. Относительно «инфраструктурных специалистов» они хотят возвращения российских технических работников для восстановления и ввода в строй, а затем и эксплуатации газовых и нефтяных месторождений.