Что рассказал Лавров о давлении США, партнерстве с Индией и голосе Евразии

Что рассказал Лавров о давлении США, партнерстве с Индией и голосе ЕвразииМинистр дал интервью телеканалу RT India
- Партнерство России и Индии
- Давление США
- Евразийская структура и возрождение RIC
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью телеканалу RT India, который начал вещание в конце 2025 г. Глава российского МИДа рассказал о статусе отношений России и Индии, указал на давление США, а также призвал к созданию единой структуры в Евразии.
«Ведомости» собрали главное из заявлений Лаврова телеканалу.
Партнерство России и Индии
Россия и Индия сотрудничают в рамках «особо привилегированного» стратегического партнерства. Это началось с независимости Индии и с того момента развивалось: сначала как партнерство, затем как стратегическое партнерство, потом привилегированное стратегическое партнерство и сегодня как «особо привилегированное» стратегическое партнерство.
Москва и Нью-Дели также действуют в рамках военно-технического сотрудничества до 2030 г. Лавров указал, что РФ и Индия совместно производят ракеты «Брамос», пулеметы «Калашников», танки Т-90.
Россия поддерживает курс Индии на суверенное развитие к 2047 г. в рамках концепции Viksit Bharat («Прогрессивная Индия»). Он уточнил, что Москва поддерживает стремление Индии к суверенитету в экономике, обороне, культуре и энергетике.
Давление США
Российская сторона может обеспечить Индии стабильные поставки энергоресурсов. При этом Вашингтон пытается вытеснить российские компании с мирового рынка. Лавров уточнил, что санкции против российских компаний являются следствием давления США, а не позицией Индии.
США намерены установить контроль над транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Кроме того, США могут восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а затем выкупить их у европейских компаний по цене «в 10 раз дешевле». По словам министра, цель Вашингтона – контроль над значимыми энергетическими маршрутами.
Нынешний кризис в Ормузском проливе является результатом действий США, констатировал глава МИДа.
Евразийская структура и возрождение RIC
На Евразийском континенте нет общей структуры, считает Лавров. По словам министра, необходим форум, где вся Евразия могла бы иметь «четкий голос».
Встречи Россия – Индия – Китай (RIC) следует возобновить. Пауза, по словам Лаврова, была вызвана пандемией коронавируса и конфликтом между Пекином и Нью-Дели. «Мне кажется, было бы логично проводить такие встречи в России, Индии и Китае. По крайней мере, начать с уровня министров», – добавил он.
Москва приветствует контакты Индии и Китая.