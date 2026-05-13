CNY Бирж.10,783-0,61%LIFE2,865-0,69%MGTS1 080+0,37%IMOEX2 687,55-0,09%RTSI1 147,39-0,09%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,31+0,01%
Главная / Политика /

Что рассказал Лавров о давлении США, партнерстве с Индией и голосе Евразии

Министр дал интервью телеканалу RT India
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Главное
  • Партнерство России и Индии
  • Давление США
  • Евразийская структура и возрождение RIC

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью телеканалу RT India, который начал вещание в конце 2025 г. Глава российского МИДа рассказал о статусе отношений России и Индии, указал на давление США, а также призвал к созданию единой структуры в Евразии.

«Ведомости» собрали главное из заявлений Лаврова телеканалу.

Партнерство России и Индии

Россия и Индия сотрудничают в рамках «особо привилегированного» стратегического партнерства. Это началось с независимости Индии и с того момента развивалось: сначала как партнерство, затем как стратегическое партнерство, потом привилегированное стратегическое партнерство и сегодня как «особо привилегированное» стратегическое партнерство.

Москва и Нью-Дели также действуют в рамках военно-технического сотрудничества до 2030 г. Лавров указал, что РФ и Индия совместно производят ракеты «Брамос», пулеметы «Калашников», танки Т-90. 

Россия поддерживает курс Индии на суверенное развитие к 2047 г. в рамках концепции Viksit Bharat («Прогрессивная Индия»). Он уточнил, что Москва поддерживает стремление Индии к суверенитету в экономике, обороне, культуре и энергетике.

Давление США

Российская сторона может обеспечить Индии стабильные поставки энергоресурсов. При этом Вашингтон пытается вытеснить российские компании с мирового рынка. Лавров уточнил, что санкции против российских компаний являются следствием давления США, а не позицией Индии.

США намерены установить контроль над транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Кроме того, США могут восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а затем выкупить их у европейских компаний по цене «в 10 раз дешевле». По словам министра, цель Вашингтона – контроль над значимыми энергетическими маршрутами.

Нынешний кризис в Ормузском проливе является результатом действий США, констатировал глава МИДа.

Евразийская структура и возрождение RIC

На Евразийском континенте нет общей структуры, считает Лавров. По словам министра, необходим форум, где вся Евразия могла бы иметь «четкий голос».

Встречи Россия – Индия – Китай (RIC) следует возобновить. Пауза, по словам Лаврова, была вызвана пандемией коронавируса и конфликтом между Пекином и Нью-Дели. «Мне кажется, было бы логично проводить такие встречи в России, Индии и Китае. По крайней мере, начать с уровня министров», – добавил он.

Москва приветствует контакты Индии и Китая.

