Как Индия переживает политику жесткой экономии Моди

Золото – вторая по значимости статья импорта Индии. Аналитик рынков драгметаллов банка «Уралсиб» Оксана Лукичева указывает, что из-за роста цен в 2025/26 финансовом году их импорт обошелся в $84 млрд ($35,5 млрд в 2015 г.). Несмотря на спад объема импорта в 20%, это давит на рупию, добавляет она: «Власти снижают расходы на эту статью, не столь необходимую, как нефть». Но меры в отношении драгметаллов начали принимать еще в апреле, указывает Лукичева: был заморожен их импорт из-за отсутствия разрешений на таможенное оформление, часть металла застряла по пути. Затем для банков ввели 3%-ный налог на импорт, и в апреле он упал до 20,5 т (29,2 т в 2025 г.). «Это и рост цен ограничат импорт и спрос на драгметаллы. Но возможен и рост их контрабанды, которая упала со 100 т в 2023 г. до 20 т в 2025 г. из-за сокращения пошлин», – говорит Лукичева.