Главные заявления Путина на совещании по вопросам кибербезопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства рассказал о развитии цифровой инфраструктуры, укреплении технологического суверенитета и внедрении искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание он уделил взаимодействию правоохранительных органов и бизнеса для повышения защищенности цифровой среды. «Ведомости» собрали главное из выступления президента.