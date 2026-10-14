Главные заявления Путина на совещании по вопросам кибербезопасности

Главные заявления Путина на совещании по вопросам кибербезопасностиПрезидент призвал банки и операторов связи работать с силовиками
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства рассказал о развитии цифровой инфраструктуры, укреплении технологического суверенитета и внедрении искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание он уделил взаимодействию правоохранительных органов и бизнеса для повышения защищенности цифровой среды. «Ведомости» собрали главное из выступления президента.
О цифровом суверенитете
Россия последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил Путин. По его словам, страна продолжает укреплять свой суверенитет, в том числе в области цифровой инфраструктуры.
О развитии искусственного интеллекта
Президент отметил активное распространение в России сервисов на основе ИИ. Одновременно внедряются передовые подходы к хранению, обработке и передаче данных.
О технологиях обработки данных
В России внедряются передовые подходы к хранению, обработке и передаче данных, а также развиваются современные средства коммуникации, сообщил Путин.
«Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.
О взаимодействии государства и бизнеса
Путин призвал улучшить координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
Глава государства выразил надежду на предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.
14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал совещание по кибербезопасности системным. По его словам, развитие искусственного интеллекта повышает эффективность экономики, однако использование новых технологий в качестве оружия создает угрозы для целых отраслей.