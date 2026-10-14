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Главные заявления Путина на совещании по вопросам кибербезопасности

Президент призвал банки и операторов связи работать с силовиками
Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства рассказал о развитии цифровой инфраструктуры, укреплении технологического суверенитета и внедрении искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание он уделил взаимодействию правоохранительных органов и бизнеса для повышения защищенности цифровой среды. «Ведомости» собрали главное из выступления президента.

О цифровом суверенитете

Россия последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил Путин. По его словам, страна продолжает укреплять свой суверенитет, в том числе в области цифровой инфраструктуры.

О развитии искусственного интеллекта

Президент отметил активное распространение в России сервисов на основе ИИ. Одновременно внедряются передовые подходы к хранению, обработке и передаче данных.

О технологиях обработки данных

В России внедряются передовые подходы к хранению, обработке и передаче данных, а также развиваются современные средства коммуникации, сообщил Путин.

«Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

О взаимодействии государства и бизнеса

Путин призвал улучшить координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

Глава государства выразил надежду на предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.

14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал совещание по кибербезопасности системным. По его словам, развитие искусственного интеллекта повышает эффективность экономики, однако использование новых технологий в качестве оружия создает угрозы для целых отраслей.

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