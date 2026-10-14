Путин призвал усилить координацию силовиков и операторов связи

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о сокращении числа киберпреступлений в России почти на треть за восемь месяцев 2026 г. По данным МВД, количество преступлений с использованием информационных технологий в январе – августе снизилось на 32% в годовом выражении.