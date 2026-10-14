Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,506-0,47%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 423,1+0,18%RTSI909,27+0,08%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,34+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин призвал усилить координацию силовиков и операторов связи

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности заявил о необходимости улучшить взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками, интернет-компаниями и другими организациями для повышения цифровой безопасности страны.

Глава государства подчеркнул важность совместной работы государственных ведомств и бизнеса в этой сфере. Он также выразил надежду на предложения, которые позволят повысить уровень защиты цифровой инфраструктуры России.

14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении совещания по вопросам кибербезопасности. По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта повышает эффективность различных отраслей, однако их использование в качестве оружия создает угрозы для целых секторов экономики.

Песков уточнил, что совещание не связано с недавними атаками на российские дата-центры. Представитель Кремля назвал обсуждение системным.

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о сокращении числа киберпреступлений в России почти на треть за восемь месяцев 2026 г. По данным МВД, количество преступлений с использованием информационных технологий в январе – августе снизилось на 32% в годовом выражении.

1 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о разработке «красной кнопки» на «Госуслугах». Сервис позволит гражданам при подозрении на мошенничество оперативно замораживать значимые онлайн-операции. К его внедрению подключаются банки и операторы связи.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте