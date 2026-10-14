Путин призвал усилить координацию силовиков и операторов связи
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности заявил о необходимости улучшить взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками, интернет-компаниями и другими организациями для повышения цифровой безопасности страны.
Глава государства подчеркнул важность совместной работы государственных ведомств и бизнеса в этой сфере. Он также выразил надежду на предложения, которые позволят повысить уровень защиты цифровой инфраструктуры России.
14 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении совещания по вопросам кибербезопасности. По его словам, развитие технологий искусственного интеллекта повышает эффективность различных отраслей, однако их использование в качестве оружия создает угрозы для целых секторов экономики.
Песков уточнил, что совещание не связано с недавними атаками на российские дата-центры. Представитель Кремля назвал обсуждение системным.
6 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о сокращении числа киберпреступлений в России почти на треть за восемь месяцев 2026 г. По данным МВД, количество преступлений с использованием информационных технологий в январе – августе снизилось на 32% в годовом выражении.
1 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о разработке «красной кнопки» на «Госуслугах». Сервис позволит гражданам при подозрении на мошенничество оперативно замораживать значимые онлайн-операции. К его внедрению подключаются банки и операторы связи.