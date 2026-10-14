Песков: совещание по вопросам кибербезопасности не связано с атаками на ЦОДы

Совещание президента РФ Владимирв Путина по вопросам кибербезопасности не связано с атаками ВСУ на дата-центры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Нет, это гораздо более системное совещание. Это не связано с этими атаками, ситуативными», – сказал он.