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Песков: совещание по вопросам кибербезопасности не связано с атаками на ЦОДы

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совещание президента РФ Владимирв Путина по вопросам кибербезопасности не связано с атаками ВСУ на дата-центры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это гораздо более системное совещание. Это не связано с этими атаками, ситуативными», – сказал он.

Песков ранее анонсировал, что Путин примет участие в совещании, посвященном кибербезопасности.

14 октября первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил факт атаки ВСУ на дата-центр банка.

В октябре дата-центры «Яндекса» также подвергались ударам украинских вооруженных сил. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы в Сасово и Калуге. 11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили.

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