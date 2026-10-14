Песков: совещание по вопросам кибербезопасности не связано с атаками на ЦОДы
Совещание президента РФ Владимирв Путина по вопросам кибербезопасности не связано с атаками ВСУ на дата-центры, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, это гораздо более системное совещание. Это не связано с этими атаками, ситуативными», – сказал он.
Песков ранее анонсировал, что Путин примет участие в совещании, посвященном кибербезопасности.
14 октября первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил факт атаки ВСУ на дата-центр банка.
В октябре дата-центры «Яндекса» также подвергались ударам украинских вооруженных сил. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы в Сасово и Калуге. 11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили.