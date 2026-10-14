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«Сбер» подтвердил атаку ВСУ на дата-центр банка

Все системы работают в штатном режиме
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил факт атаки ВСУ на дата-центр банка. Его слова передает пресс-служба Сбербанка.

«Факт атаки подтверждаем. Все системы банка работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал», – сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Балаково в Саратовской области противник атаковал ЦОД Сбербанка.

В Балаково из-за атаки ВСУ погибла женщина. Также повреждены несколько жилых домов, сообщал губернатор Роман Бусаргин.

Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО уничтожили 902 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 21 регионом России и Азовским морем в период с 20:00 мск 13 октября по 8:00 мск 14 октября.

В октябре дата-центры «Яндекса» также подвергались ударам украинских вооруженных сил. 8 и 9 октября были повреждены ЦОДы в Сасово и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.

11 октября был атакован дата-центр во Владимире, его работу полностью приостановили.

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