Женщина погибла при атаке БПЛА на Саратовскую область

На месте работают оперативные службы. По словам главы региона, семье погибшей окажут необходимую помощь. Все инфраструктурные объекты в Балакове работают штатно. Глава района должен организовать на месте работу штаба и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Запущена горячая линия. При необходимости будут организованы места временного размещения. На месте также будет работать комиссия по оценке ущерба.