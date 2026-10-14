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Главная / Политика /

Женщина погибла при атаке БПЛА на Саратовскую область

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В результате беспилотной атаки на саратовский город Балаково погибла женщина. Несколько жилых домов повреждены, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На месте работают оперативные службы. По словам главы региона, семье погибшей окажут необходимую помощь. Все инфраструктурные объекты в Балакове работают штатно. Глава района должен организовать на месте работу штаба и постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов. Запущена горячая линия. При необходимости будут организованы места временного размещения. На месте также будет работать комиссия по оценке ущерба.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин сообщил, что решено отменить занятия в школах 14 октября. Детские сады также не будут работать.

В ночь на 14 октября вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку на мирные российские регионы. По словам мэры столицы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице были ликвидированы 180 устройств.

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