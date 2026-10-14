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Песков: Путин примет участие в совещании по кибербезопасности

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин 14 октября примет участие в закрытом совещании, которое будет посвящено кибербезопасности. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Технологии искусственного интеллекта (ИИ) несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность», – заявил Песков.

Однако представители некоторых государств пытаются использовать новые технологии в качестве оружия, отметил представитель Кремля. По его словам, это несет угрозу для целых секторов экономики любой страны. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия должна быть готова к новым вызовам.

12 октября «Ведомости» со ссылкой на исследование Positive Technologies писали, что в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием ИИ выросло примерно в пять раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.

22 сентября Путин отметил угрозу, которую несет распространение ИИ, назвав это главным вызовом в сфере инфокоммуникаций. Глава государства подчеркнул необходимость создания актуальных правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации. По словам Путина, повышение эффективности в противодействии угрозам со стороны ИИ становится особенно значимым.

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