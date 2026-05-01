Смесь аварского с нижегородским

Новый глава Дагестана столкнется, конечно, не только с последствиями весеннего потопа. Стихийная хаотичная застройка пригородов, ставшая в ряде случаев причиной затопления, – это следствие активного перетока населения из горной зоны на равнину, к которому оказались структурно не готовы дагестанские города. Дагестан остается одним из немногих российских регионов, которым присущ интенсивный рост населения; региональная экономика тоже растет, но остается тесной для всех, кто претендует на работу, что делает неизбежной активную миграцию в другие регионы. Часть дагестанской экономики все еще в серой зоне, причем иногда это крупные и сложные системы и даже целые отрасли. Сельское хозяйство Дагестана активно сопротивляется проникновению в регион сетевого ритейла, появление которого может обескровить сложившиеся сельскохозяйственные комплексы на равнине и в горной зоне – что едва ли понравится тем, кто в них сейчас трудится.