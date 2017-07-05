Москалькова: число приехавших в Россию граждан Турции возвращается на уровень 2015 года

Число граждан Турции, приезжающих в Россию, возвращается на уровень 2015 г., заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В 2016 г. количество граждан Турции, приезжающих в Россию, уменьшилось на 70%. Если в 2015 г. въехало 210 000, то в 2016-м - 61 000. И только в 2017 г. благодаря изменению политического вектора и действиям МИДа и президентов Российской Федерации и Турции произошли изменения, приезд высококвалифицированных специалистов вновь вернулся на прежние позиции», - сказала омбудсмен на переговорах со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем.

Москалькова добавила, что в 2016 г. в российское гражданство были приняты 500 граждан Турции. «Многие граждане России с большой надеждой ждут восстановления наших отношений», - отметила она.