В Новосибирске задержали двух волонтеров штаба Навального

Полиция задержала двух волонтеров штаба Алексея Навального в Новосибирске, сообщил «Интерфаксу» руководитель регионального отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко. «Подходы к штабу до сих пор перекрыты. Подъехал ОМОН. Подогнали автобус. Задержаны два волонтера, которых увезли в Железнодорожный отдел полиции Новосибирска. По нашей информации, к ним не пускают адвоката», – заявил Гладченко.

По словам координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, полиция проверяет сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. «Задержанные два волонтера находились в помещении штаба и не могли открыть изнутри дверь, поскольку у них не было ключей, в то время как сотрудники штаба находились снаружи», - отметил он. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции). В ГУ МВД России по региону этот инцидент не комментируют.

Ранее сообщалось, что полиция заблокировала выезды с территории, где находится штаб Навального. У сторонников политика изъяли несколько пачек агитационных газет.