Навальный попал в список 25 самых влиятельных людей в интернете по версии Time

Политик Алексей Навальный попал в список 25 самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time. Журнал уже в третий раз составляет этот список. Навальный уже попадал в этот список в 2015 г. Кроме Навального сейчас в список вошли президент США Дональд Трамп, писательница Дж. К. Роулинг, певицы Кэти Перри, Рианна и другие.

Когда медиа находятся под государственным контролем, оппозиционный активист использует YouTube, чтобы сломать информационную блокаду, установленную Кремлем, пишет Time. Канал Навального на Youtube имеет более миллиона подписчиков, а его видео стали поводом для антиправительственных протестов против коррупции, указывает журнал.

Навальный зарегистрировал свой канал на YouTube в июле 2013 г., активно он начал его вести около девяти месяцев назад. Сейчас на канал подписаны 1,3 млн человек, у него почти 170 млн просмотров.

В мае «Ведомости» писали о том, что за последние месяцы упоминаемость оппозиционера Алексея Навального в СМИ выросла почти в 5 раз согласно данным компании «Медиалогия». Если в декабре 2016 г., когда Навальный объявил о намерении выдвинуться в президенты, он упоминался в СМИ 6908 раз, то в марте 2017 г. уже 32 207 раз. В апреле этот показатель снизился до 26 115 сообщений. По суммарной упоминаемости за март – апрель Навальный занимал шестую строчку, уступив президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, премьеру Дмитрию Медведеву, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и президенту Украины Петру Порошенко, но опередив мэра Москвы Сергея Собянина.

Медиаиндекс оппозиционера (он рассчитывается с учетом позитивного или негативного контекста новостей) вырос с 40 078 в феврале до 48 387 в марте, а в апреле составил 10 874.

Больше всего новостей о Навальном появилось за весну в федеральных интернет-СМИ (32 177), газеты и журналы отметились 629 сообщениями, телевидение – 1084. В регионах 25 480 сообщений появилось в интернете, 1074 – в газетах и журналах, 122 – на телевидении.