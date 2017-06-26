Time включил Трампа в топ-25 самых влиятельных людей в интернете

The Time опубликовал третий ежегодный список самых влиятельных людей в интернете. Издание оценивало влиятельность публичных личностей и их способность диктовать повестку дня.

В список попал оппозиционер Алексей Навальный. Time отмечает, что у YouTube-канала политика более миллиона подписчиков, а с его видео в стране начались антиправительственные митинги.

Также в топ-25 включен и президент США Дональд Трамп. Издание отмечает, что сейчас Трамп - самый популярный политик в Twitter. И несмотря на то что твиты помогли Трампу занять президентское кресло, после вступления в должность его активность в соцсети играет против него. В частности, посты в микроблоге свидетельствуют, что позиция американского лидера может значительно отличаться от его прежней точки зрения, отмечает издание.

В список попала и писательница Джоан Роулинг, которая активно выступает против глобального популизма и вступает в полемику, в частности, с Дональдом Трампом. Так, президент США раскритиковал мэра Лондона, призвавшего жителей города сохранять спокойствие после теракта 3 июня. «Это называется "лидерство", Дональд. Террористы были мертвы 8 минут после вызова полицейских. Если нам понадобится паникующий хвастун, мы позвоним», – написала в ответ Роулинг, ее твит набрал в два раза больше лайков и репостов, чем пост Трампа, пишет Time.

Также в топ-25 попали певицы Рианна и Кэти Перри, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, модель и телеведущая Крисси Тейген, обозреватель Мэтт Драдж, актриса Яо Чэнь, писатель Брайан Рид, музыкальная группа Bangtan Boys, создатель лягушонка Пепе художник Мэтт Фьюри и др.