Трамп предложил подписчикам Twitter разгадать значение слова «covfefe»

Президент США Дональд Трамп предложил подписчикам в Twitter догадаться о значении слова covfefe, которое он написал в предыдущем твите.

«Кто сможет понять истинное значение covfefe? Наслаждайтесь!» - написал он.

Ранее Трамп опубликовал твит, который вызвал бурную реакцию. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал Трамп после полуночи по вашингтонскому времени. Позже американский президент удалил твит с опечаткой, который набрал десятки тысяч лайков и такое же количество репостов. Пользователи соцсетей половину дня пытались разгадать, что хотел сказать Трамп. Скорее всего, он хотел написать слово coverage, имея в виду освещение событий в прессе.

В базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary даже появилось определение слова, пишет «Интерфакс». «Covfefe (сущ.) - когда ты хочешь сказать "освещение", но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре».