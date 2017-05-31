Трамп предложил мировым лидерам звонить ему напрямую на мобильный телефон

Президент США Дональд Трамп передал номер своего телефона мировым лидерам с предложением звонить ему напрямую, сообщает Associated Press со ссылкой на бывших и действующих чиновников американской администрации.

Номер Трампа, в частности, получил премьер-министр Канады Джастин Тюдо, который, по информации агентства, успел воспользоваться приглашением и президент Мексики Пенья Ньето. Номерами телефонов Трамп обменялся также и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сразу после победы последнего на выборах.

Приглашение Трампа выглядит необычным, поскольку нарушает не только дипломатический протокол, но и может создавать угрозу конфиденциальности переговоров, отмечает AP. «Если вы говорите по открытой линии, это подразумевает, что те, у кого есть возможность подслушать разговор, сделают это», - отмечает экс-советник Пентагона Дерек Чолле, бывший советник Пентагона.

В Белом доме и администрации Трюдо ситуацию не комментируют.