В Японии продолжаются массовые эвакуации из-за угрозы наводнений

На западе Японии местные власти продолжают эвакуировать жителей из-за угрозы наводнений и оползней, причинами которых могут стать проливные дожди в префектурах Фукуока и Симанэ, пишут местные СМИ.

По данным телеканала NHK, в некоторых городах и районах Фукуоки более 13 500 человек получили указание эвакуироваться в безопасные места, еще 16 000 жителей рекомендуется сделать то же самое, пока ситуация не стала критической. Еще 60 000 человек получили указания и рекомендации об эвакуации в Симанэ.

В проблемных районах осадки составили более 100 мм в час, из берегов вышли местные реки. В некоторых местах размыты и разрушены дороги, подтоплены здания.