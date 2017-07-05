Более 100 населенных пунктов Татарстана остались без электричества

Из-за ливня, грозы и сильного ветра в Татарстане без электричества остались 5842 человека в 106 населенных пунктах, передает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин заявил, что аварийные отключения произошли в Чистопольском, Нурлатском, Кайбицком, Лаишевском, Спасском, Елабужском, Высокогорском районах и казанском поселке Салмачи.

По его словам, последствия непогоды устраняют аварийно-восстановительные бригады «Сетевой компании».