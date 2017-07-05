Янукович отказался от участия в суде на Украине по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не будет участвовать в инициированном на Украине судебном процессе по делу о госизмене и отзывает из суда адвокатов. «Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», - пояснил он свое решение.

По его словам, перед судом нынешняя власть на Украине поставила цель - «вынести обвинительный приговор, обвинить меня по всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины».

«Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано», - отметил Янукович.

В четверг, 6 июля, в Оболонском суде Киева продолжится процесс по делу о госизмене Януковича. Он обвиняется на Украине по ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (госизмена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) УК Украины.