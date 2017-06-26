Суд в Киеве перенес на 29 июня слушание по делу Януковича

В понедельник, 26 июня, Оболонский суд Киева начал рассмотрение по существу дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Суд перенес на 29 июня заседание, дав время обвиняемому для явки на заседание, передает «РИА Новости». Янукович на заседание не пришел.

Ранее на подготовительном заседании суд решил, что в случае неявки экс-президента рассмотрение дела может пройти в заочном режиме. Защита Януковича настаивает на его участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, однако киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

«Суд вынужден отложить судебное заседание на 10.00 (совпадет с мск) 29 июня», – сказал в понедельник председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Суд подчеркнул, что согласно закону принимать решение о рассмотрении дела в заочном режиме возможно лишь после повторной неявки обвиняемого на заседание.