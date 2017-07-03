Янукович подал в киевский суд иск о защите деловой репутации

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Печерский районный суд Киева к АО «Ощадбанк» о защите деловой репутации. Он требует опровержения информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова в госбанке более $1,15 млрд, передает «Интерфакс».

Интересы банка представляют адвокаты GENTLS. Янукович хочет опровержения информации, опубликованной в виде интервью председателя правления «Ощадбанка».

Как рассказал управляющий партнер GENTLS Олег Громовой, 23 июня в Печерском районном суде Киева состоялось первое судебное заседание по делу. Янукович требует у суда защитить деловую репутацию. Он считает нарушением своих прав распространение «недостоверной информации о наличии у него с Азаровым в Ощадбанке более 1 млрд 150 млн долларов США».

«Я убежден, что иск не обоснован, минимум, по трём причинам. Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличия у него деловой репутации, хотя требует ее защиты. Согласно постановлению пленума Верховного суда Украины, под деловой репутацией понимается общественная оценка деловых и профессиональных качеств человека. Возникает вопрос, какова общественная оценка Януковича?» - отметил Громовой.

По его словам, если деловая репутация бывшего президента могла пострадать, то это необходимо доказать. «Странной является позиция с обвинением банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда сам интервьюируемый, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах. То есть утверждений о наличии у истца конкретных сумм в банке не было», - отметил Громовой.

Он также сомневается, что адвокат Януковича имеет полномочия обращаться в суд с этим иском, так как договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 г. в Киеве, «хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло».