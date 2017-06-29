Суд в Киеве рассмотрит дело о госизмене Януковича в заочном режиме

Оболонский районный суд Киева принял решение рассматривать уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене и ряде других преступлений по специальной (заочной) процедуре.

Судья отметил, что, по материалам дела, Янукович знает об открытом уголовном производстве и скрывается от суда на территории России. Суд не принял во внимание заявление стороны защиты об уважительности причин неявки обвиняемого на заседание суда в связи с угрозой его жизни и здоровью, поскольку обвиняемый отказался от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Янукович обвиняется на Украине в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям, в государственной измене и ведении агрессивной войны.