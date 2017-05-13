Тимошенко считает политизированным дело о госизмене Януковича

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича политизировано, в нем нарушены все процедуры.

«Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора. Во-вторых, нарушены все процедуры, которые воспринимаются Европейским судом как правовые, фундаментальные, основополагающие», — сказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Ранее суд начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича, следующее слушание запланировано на 18 мая. Судья разрешил организовать видеоконференцию для участия Януковича.