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МИД выразил британскому послу протест из-за обвинений по делу Скрипаля

Первый замминистр иностранных дел России Владимир Титов выразил «решительный протест» послу Великобритании Лори Бристоу из-за обвинений в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Российское ведомство назвало действия Великобритании «откровенно провокационными». Россия не ответит на ультиматум, пока Соединенное Королевство не предоставит образцы химического вещества и не будет действовать в рамках конвенции по запрещению химоружия, отмечается в сообщении. «Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными», – указано там же.

Происшедшее – это очередная «нечистоплотная» попытка британских властей дискредитировать Россию, отмечает МИД. Любые угрозы не останутся без ответа, добавляет ведомство.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра на юго-западе Англии 4 марта. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не исключила, что Россия виновна в отравлении Скрипаля, она назвала эту версию «очень вероятной». По ее словам, либо Москва потеряла контроль над химоружием, либо это были прямые действия России. Мэй уточнила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанном в СССР. Она также попросила объяснений от Москвы к вечеру вторника, 13 марта.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее назвала слова Мэй «цирковым шоу в британском парламенте». Это очередная кампания, основанная на провокации, добавила Захарова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не имеет отношения к отравлению Скрипаля, и напомнил, что дочь бывшего сотрудника ГРУ имеет российское гражданство. В связи с этим расследование дела должно быть открытым для Москвы, считает Лавров.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ