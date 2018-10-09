Политика

Новости

Глава Ингушетии назвал провокаторами организаторов митинга

Большинство организаторов митинга в связи с соглашением об установлении границы Ингушетии с Чечней являются провокаторами, преследующими свои политические цели. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов — провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, – их просто втянули», – заявил Евкуров. По его словам, договор об административной границе Ингушетии и Чечни – это историческое событие и «благо для народа».

Глава Ингушетии заверил, что готов встретиться митингующими. «Я все-таки думаю, что люди сами должны понять, что в большинстве своем их используют. У некоторых из них есть мой телефон, они же могут позвонить и сказать, вот нас, к примеру, 40 человек, объясни нам», – сказал Евкуров. При этом он выразил надежду, что организаторы митинга создадут свой оргкомитет. Это поможет разобраться в ситуации и выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации, объяснил он: «Надеюсь, что митингующие прислушаются и создадут оргкомитет, вынесут свои предложения, и мы вместе будем работать».

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками в конце сентября. На прошлой неделе, 4 октября, парламент Ингушетии его утвердил. Сразу после этого в Магасе начались уличные протесты против этого решения.

Граница между Чечней и Ингушетие не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г. Согласно утвержденному соглашению, Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней