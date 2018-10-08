В столице Ингушетии Магасе – перебои с мобильным интернетом

Как долго длится локаут, сотрудник одного из работающих в республике операторов не сказал Владимир Смирнов/ТАСС

В Ингушетии, в частности в ее столице Магасе, не работает мобильный интернет, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из работающих в республике операторов. Отсутствие мобильного доступа он связал с проходящим в Магасе митингом. Как долго длится локаут, он не сказал.

Оператор службы технической поддержки «Вымпелкома» сообщил, что в Ингушетии мобильный интернет работает с ограничениями. Он объяснил происходящее техническими работами и пообещал, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Сотрудник технической поддержки «Мегафона» также подтвердил, что мобильный интернет в Магасе не работает. Он объяснил происходящее техническими проблемами и сообщил, что настройками базовых станций сейчас занимаются специалисты. Когда проблема будет решена, он сказать затруднился.

Представитель технической поддержки МТС утверждает, что ее мобильный интернет работает в Магасе.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками, которая не была четко установлена со времен раздела Чечено-Ингушской АССР уже после распада СССР. По соглашению Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Хотя Евкуров особо подчеркнул, что стороны лишь зафиксировали существующую границу, а изменения не затронут населенные пункты и интересы их жителей, сразу после подписания соглашения в Ингушетии начались уличные протесты. После того как 4 октября соглашение о границе утвердили депутаты Народного собрания Ингушетии, протестующие объявили акцию бессрочной. 8 октября в Магасе начался разрешенный властями многодневный митинг, на котором протестующие требуют пересмотра решения парламента об утверждении пограничного соглашения.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Сотрудник пресс-службы «Мегафона» утверждает, что аварий в регионе не наблюдается. Представители МТС и Минкомсвязи пока не ответили на вопросы «Ведомостей». Связаться с представителями руководства Ингушетии пока не удалось.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней