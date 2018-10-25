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МИД счел политизированным решение о присуждении Сенцову премии Сахарова

Присуждение Европарламентом осужденному в России за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии им. Сахарова является политизированным шагом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Принято решение, видимо, абсолютно политизированное. Основания и как оно мотивировалось, мне неизвестно», – сказала Захарова. По ее словам, «когда задают вопросы о том, а смотрел ли кто-нибудь фильмы Сенцова, никто их, в общем-то, и не смотрел».

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. 14 мая 2018 г. он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября он сообщил, что вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».

Сенцов стал лауреатом премии им. академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая присуждается Европарламентом. Лауреатами премии становятся люди или общественные организации, работа которых направлена на защиту прав человека и основополагающих свобод. Размер премии – 50 000 евро.

Председатель Европарламента Антонио Таяни на пленарном заседании 25 октября отметил, что премию украинскому режиссеру присудили за «смелость и решимость». Европейский парламент, награждая Сенцова, хотел бы оказать поддержку ему и его действиям, добавил председатель организации. В сообщении Европарламента указывается, что Сенцов стал «символом для примерно 70 украинцев, незаконно задержанных российскими оккупационными силами в Крыму и получивших длительные сроки заключения».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова