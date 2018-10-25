Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова
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Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии и отбывающий наказание на Ямале, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. Об этом объявил председатель Европарламента Антонио Таяни на пленарном заседании в четверг, 25 октября.
Таяни отметил, премию украинскому режиссеру присудили за «смелость и решимость». Европейский парламент, награждая Сенцова, хотел бы оказать поддержку ему и его действиям, добавил председатель организации. В сообщении Европарламента указывается, что Сенцов стал «символом для примерно 70 украинцев, незаконно задержанных российскими оккупационными силами в Крыму и получивших длительные сроки заключения».
На соискание премии Сенцова выдвинула крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-лист кандидатов, помимо Сенцова, вошли марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, которые занимаются спасением беженцев в Средиземном море.
Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая 2018 г. украинский режиссер объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября он сообщил, что вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».
#SakharovPrize 2018 And the winner is ... Oleg Sentsov 🏆 pic.twitter.com/9gNP7WGxxH— Parlement européen (@EP_LUXEMBOURG) 25 октября 2018 г.
Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 г. Лауреатами премии становятся люди или общественные организации, работа которых направлена на защиту прав человека и основополагающих свобод. Размер премии — 50 000 евро. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря.
В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Сенцов был осужден в России в августе 2015 г.: суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.
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