Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Награду вручают людям, которые внесли вклад в борьбу за права человека по всему миру

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму Sergey Pivovarov / Reuters

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии и отбывающий наказание на Ямале, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. Об этом объявил председатель Европарламента Антонио Таяни на пленарном заседании в четверг, 25 октября.

Таяни отметил, премию украинскому режиссеру присудили за «смелость и решимость». Европейский парламент, награждая Сенцова, хотел бы оказать поддержку ему и его действиям, добавил председатель организации. В сообщении Европарламента указывается, что Сенцов стал «символом для примерно 70 украинцев, незаконно задержанных российскими оккупационными силами в Крыму и получивших длительные сроки заключения».

На соискание премии Сенцова выдвинула крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-лист кандидатов, помимо Сенцова, вошли марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, которые занимаются спасением беженцев в Средиземном море.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая 2018 г. украинский режиссер объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября он сообщил, что вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 г. Лауреатами премии становятся люди или общественные организации, работа которых направлена на защиту прав человека и основополагающих свобод. Размер премии — 50 000 евро. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова