Политика / Власть

Сенцов назвал вынужденным решение прекратить голодовку

Цель голодовки – освобождение украинских заключенных – режиссер признал недостигнутой
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Украинский режиссер Олег Сенцов назвал вынужденным решение прекратить голодовку, продолжавшуюся 145 дней. Его заявление опубликовано на сайте «Новой газеты» – издание получило текст от адвоката Дмитрия Динзе.

В заявлении Сенцов указывает, что в ближайшее время его собираются начать кормить принудительно. Это будет делаться «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах. «Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей», – указал Сенцов, пояснив, что за время голодовки потерял 20 кг веса.

Украинский режиссер сообщил, что вынужден прекратить голодовку начиная с субботы, 6 октября. При этом Сенцов признал, что цель его голодовки так и не была достигнута. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», – написано в заявлении режиссера.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Сам режиссер вину не признал. Просить президента России Владимира Путина о помиловании он отказался. Прошение подала мать Сенцова, но управление президента по обеспечению конституционных прав граждан ответило, что по закону ее сын должен сам обратиться к президенту.

Олег Сенцов

Украинский режиссер. Написал сценарий и снял фильм «Гамер» (2011 г.) о подростке-геймере, участвующем в чемпионате мира по компьютерным играм. В 2013 г. приступил к съемкам фильма «Носорог», рассказывающего о детях 90-х гг. (работа не была завершена). Был активистом движения «Автомайдан»

В колонии 14 мая Сенцов объявил голодовку. Прекратить ее режиссер обещал только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. За время голодовки в поддержку Сенцова выступали политики, деятели культуры, международные организации. Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) обращался к режиссеру с просьбой прекратить голодовку. С просьбой освободить Сенцова выступали российские и иностранные деятели культуры, например писатель Стивен Кинг. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с Путиным «выразил обеспокоенность ухудшающимся состоянием Сенцова и призвал Россию срочно найти гуманитарное решение этой ситуации».

В августе сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе сообщили о резком ухудшении состояния его здоровья. «Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», – писала Каплан в Faceboоk. ФСИН тогда заявила, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

Комментарии
BRAT.Е
16:33 05.10.2018
"Диета Сенцова" - новое слово в ЖОЗ . Кино снимать не получалось -заработает на диетологии .. Или все такие это и есть та сама пресловутая " Кремлевская диета " в классическом понимании . В любом случае боярыня Морозова прошла курс намного более мужественно .. Эх -мельчают нынче протопопы )))
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