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ФСИН: украинский режиссер Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал с 14 мая. Об этом сначала написал «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко. Чуть позже об этом же сообщил «Интерфакс», тоже ссылаясь на Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших врачей, и врачей Лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил Максименко. Он отметил, что сейчас режиссер соблюдает диету, потому что пока большая нагрузка на организм может быть опасна.

В августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Режиссер вину не признал.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства. В конце сентября его доставили в городскую больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова