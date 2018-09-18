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Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная рада Украины обратится к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть кандидатуру режиссера Олега Сенцова для получения премии мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель Андрей Парубий направит парламентское обращение к Нобелевскому комитету. За решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира проголосовали 245 депутатов Украины.

«Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», – объясняет свое решение Верховная рада.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В середине мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку. Он пообещал ее держать до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам». В августе бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса также предложил присудить эту награду Сенцову.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 г. Эту награду получали Международный комитет Красного креста, ООН, 14-й Далай-лама, президент СССР Михаил Горбачев, президент ЮАР Нельсон Мандела, президент США Барак Обама и Организация по запрещению химического оружия.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова