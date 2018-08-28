Бывший президент Польши предложил присудить Сенцову Нобелевскую премию мира

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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса предложил присудить эту награду украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Об этом говорится в его заявлении на сайте Польской киноакадемии. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов.
«Выдвигаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира», - написал Валенса. Он отметил, что осужденный режиссер воплотил «все те идеалы», которые руководили им самим. По мнению Валенсы, Сенцов «мирно противостоял аннексии его родного Крыма Россией». Экс-президент Польши отметил присущие украинцу «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».
Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 г. приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По версии следователей, украинский режиссер создал в Крыму террористическую группу, участники которой весной 2014 г. подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они также готовились к другим терактам.
С 14 мая Сенцов объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением. Продолжать голодовку осужденный пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».
Политика
Новости
«Единая Россия» опровергла отставку куратора региональных выборов
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Информация о возможной отставке замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе партии.
«Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности. Такому авторитетному изданию как «Ведомости» хотелось бы напомнить о важности проверки информации, полученной от непонятных источников. Пресс-служба Партии всегда готова оперативно предоставить СМИ достоверную и актуальную информацию», – подчеркнули в пресс-службе.
О том, что Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, «Ведомостям» рассказывали два близких к администрации президента источника. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место рассматривается руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.
Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорил один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента 2018 г., с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов 2015 г., говорил и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».
В то же время близкий к партийному руководству собеседник заверял, что Парфенов никуда не собирается, а слухи об его уходе появляются периодически. Но если это произойдет, партия потеряет хорошего управленца, указывал собеседник. Если Парфенову и уходить, то только в администрацию президента: у него налажена работа с регионами и везде есть связи, отмечает другой партиец. Сам Парфенов заявлял, что никуда не собирается и слухи о его уходе не соответствуют действительности.
Парфенов с 2000 г. участвовал в разных выборах как консультант и технолог, в 2007–2012 гг. работал на ряде должностей в «Единой России», в 2012 г. стал замруководителя исполкома, где возглавил сначала технологическое управление, а затем управление региональной и технологической работы.
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Правительство Германии рассматривает возможность оказать Турции финансовую помощь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на немецких и европейских чиновников. Берлин опасается, что кризис турецкой экономики может распространиться на Европу, вызвать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке и привести к новой волне миграции.
«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию, – сказал WSJ высокопоставленный немецкий чиновник. – У нас нет выбора». Другие европейские страны также заинтересованы в стабилизации турецкой экономики, указывает газета.
Эти планы контрастируют с политикой США в отношении Турции, отмечает WSJ. Белый дом ранее повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, что способствовало обрушению курса лиры. США могут наложить вето на любой запрос Турции на финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Европе придется помогать Турции самостоятельно.
Два высокопоставленных чиновника из Брюсселя настаивают на необходимости участия в инициативе МВФ. По словам одного из собеседников, среди прочих мер поддержки обсуждаются кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Без участия МВФ для помощи Турции потребуется консолидированное решение стран ЕС, подчеркнули один немецкий и двое европейских чиновников. Однако другой немецкий чиновник предупреждает, что ни у Германии, ни у ЕС без участия МВФ нет достаточных средств для полноценной поддержки Турции.
«Турция должна будет инициировать этот запрос, и только тогда мы сможем обсудить, какую поддержку мы могли бы оказать», – сказал представитель минфина Франции.
Министр экономики Турции в воскресенье заявлял об отсутствии необходимости в немедленной финансовой поддержке. Турецкие чиновники сказали WSJ, что не намерены запрашивать внешней поддержки.
Помимо финансового вопроса любая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Германии сопряжена с политическими рисками для канцлера Ангелы Меркель, пишет WSJ: опросы показывают, что 72% немцев выступают против какой-либо финансовой помощи Турции. Вместе с тем подобный жест может увеличить напряженность в отношениях Меркель с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал власти Германии за излишне либеральную миграционную политику, низкие военные расходы в рамках НАТО и согласие на строительство российского газопровода «Северный поток – 2».
Однако финансовая помощь Турции может стать для Европы неизбежной необходимостью, считает высокопоставленный европейский дипломат в Анкаре. «Мы не можем просто сидеть и смотреть на падение Турции. Миграционное давление и геостратегическая важность, равно как и экономические связи [Турции и Европы], слишком важны», – заключил он
В июне Аргентина, также столкнувшаяся с экономическими проблемами, получила от МВФ кредитную линию в размере $50 млрд.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений в I квартале выросла до 8,1%, говорится в обзоре ЦБ. Годом ранее она составила 4,9%. Доходность от размещения пенсионных резервов выросла до 9,7% против 2,4% годом ранее.
«Рост средневзвешенной доходности НПФ наблюдался на фоне роста индексов фондового рынка с учетом того, что около 80% вложений средств пенсионных накоплений и резервов приходится на фондовые инструменты», – указывает регулятор. Доходность ВЭБа (управляет основной частью пенсионных накоплений ПФР) по расширенному инвестпортфелю составила 7,9%, по портфелю госбумаг – 11,4%.
Пенсионные накопления НПФ увеличились на 164,4 млрд руб. до 2,6 трлн руб. Это произошло во многом благодаря переводам средств из ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Потери россиян, которые досрочно перевели свои средства из ПФР в НПФ, составили 33,9 млрд руб.
Количество застрахованных лиц, формирующих свои накопления в НПФ, выросло на 8% благодаря переходам из ПФР и на конец марта достигло 37,1 млн человек.
Общий объем пенсионных накоплений и резервов НПФ и ПФР за первый квартал увеличился на 1,2% до 5,6 трлн руб., что составило 6% ВВП.
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных – заместитель руководителя МЧС Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СКР.
Аксенов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 г. Указом президента освобожден от должности начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 г., отмечает ТАСС.
Следом президент назначил новых руководителей структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, руководителей региональных управлений СКР в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.
Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.
Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.
Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.
Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
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Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила почти 92,1 млрд руб., сообщается в отчетности трубопроводной монополии.
Это на 19% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Тогда «Транснефть» заработала 133,9 млрд руб. чистой консолидированной прибыли. Выручка компании за полгода выросла на 6% до 463,3 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 13% до 121,4 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 3,3% до 208,3 млрд руб.
Ранее «Транснефть» сообщила, что полностью избавилась от валютного долга, в том числе погасила еврооблигации и заплатила по китайскому долгу.
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Еще один участник «лондонского списка», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей. Речь идет о предпринимателе Алексее Кузнецове. Он стал четвертым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка.
«28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" – генеральный директор ООО "КЦ Агро-информ" Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении. Ранее ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В пресс-релизе уточняется, что в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем бизнесменам из списка.
В начале февраля бизнес-омбудсмен подготовил список из 16 предпринимателей, которые были вынуждены уехать в Великобританию и другие страны, скрываясь от российского суда. Титов уточнял, что все они хотят вернуться в Россию. Он попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска этих предпринимателей. Он также призвал изменить им заочно избранные меры пресечения в виде заключения под арест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Кремль получил этот список и изучит его совместно с силовыми структурами. Позже президент Путин поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
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Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
2/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
3/14
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
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Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
5/14
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
6/14
Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
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Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, они входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. Создатель группы Юрий Мухин получил четыре года условно
8/14
ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
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Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
10/14
Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
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Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
12/14
Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
13/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.
Предложения о разработке газовых турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭКа и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.
В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.
В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.
«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.
Десять богатейших россиян по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
6/10
Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
8/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.
Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».
Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.
ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».
Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.
Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Хабиб Нурмагомедов. Действующий чемпион UFC (бои по смешанным единоборствам)
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Paul Sancya / AP
Мансур Исаев. Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2012 г.
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David Guttenfelder / AP
Ширвани Мурадов. Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2008 г.
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Ed Wray / AP
Бахтияр Ахмедов. Российский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
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instagram.com/khadzhimurad_magomedov05
Хаджимурад Магомедов. Олимпийский чемпион в вольной борьбе 1996 г.
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Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ирина Сумникова. Советская баскетболистка, олимпийский чемпион 1992 г.
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instagram.com/vitalyminakov/
Виталий Минаков. Российский самбист, четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо
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PhotoXPress
Сергей Новиков. Олимпийский чемпион по дзюдо (1976 г. – Монреаль)
8/16
Алексей Даничев / РИА Новости
Сажид Сажидов. Двукратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, главный тренер сборной Дагестана
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instagram.com/sadulaev_abdulrashid
Абдулрашид Садулаев. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
10/16
Ed Wray / AP
Мавлет Батиров. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)
11/16
Пресс-служба президента России
Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 г.
12/16
instagram.com/vlasovroma90
Власов Роман. Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2012 г. – Лондон, 2016 г. – Рио-де-Жанейро)
13/16
instagram.com/batukhasikov
Бату Хасиков. Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов
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Интерпресс / PhotoXPress
Иван Едешко. Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г.
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АГН Москва
Владимир Урин. Генеральный директор Большого театра
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Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.
Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.
До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».
Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.
На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».
Президент Франции Эмманюэль Макрон и актер Арнольд Шварценеггер
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Jae C. Hong / AP
Дональд Трамп делает селфи со своей поклонницей во время предвыборной кампании в США
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Alexei Nikolsky / Sputnik / AP
Камерунский футболист Самюэль Это'о и президент России Владимир Путин делают селфи перед церемонией жеребьевки ЧМ-2018 в Кремле
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Twitter Manchester City FC
Во время своего визита в Великобританию председатель КНР Си Цзиньпин привез не только контракты на сумму более $46 млрд, но и успел вместе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном сделать селфи с нападающим футбольного клуба "Манчестер-сити" Серхио Агуэрой
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ИТАР-ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и пассажиры первого рейса «Добролета» в Симферополь
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AP
Президент США Барак Обама и бейсболист Дэвид Ортиз
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Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и берлинские школьники
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ТАСС
Президент России Владимир Путин и победители II Летних юношеских Олимпийских игр 2014 г. в Нанкине
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Reuters
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (в центре) и канцлер казначейства Джордж Осборн (справа)
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AP
Президент Украины Петр Порошенко и посетители военной выставки в ОАЭ
10/13
Reuters
Президент Франции Франсуа Олланд и французская молодежь
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Reuters
Президент Бразилии Дилма Руссефф и рабочие олимпийского парка в Рио-де-Жанейро
12/13
Reuters
Госсекретарь США Джон Керри и индонезийские студенты