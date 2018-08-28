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Бывший президент Польши предложил присудить Сенцову Нобелевскую премию мира

Ведомости
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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса предложил присудить эту награду украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм. Об этом говорится в его заявлении на сайте Польской киноакадемии. Согласно правилам Нобелевского комитета, лауреаты премии имеют право выдвигать новых кандидатов.

«Выдвигаю Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира», - написал Валенса. Он отметил, что осужденный режиссер воплотил «все те идеалы», которые руководили им самим. По мнению Валенсы, Сенцов «мирно противостоял аннексии его родного Крыма Россией». Экс-президент Польши отметил присущие украинцу «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 г. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 г. приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По версии следователей, украинский режиссер создал в Крыму террористическую группу, участники которой весной 2014 г. подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Согласно материалам дела, они также готовились к другим терактам.

С 14 мая Сенцов объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением. Продолжать голодовку осужденный пообещал до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам».

Политика
Новости

«Единая Россия» опровергла отставку куратора региональных выборов

Ведомости
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Информация о возможной отставке замруководителя центрального исполкома «Единой России», руководителя управления региональной и технологической работы Андрея Парфенова не соответствует действительности, заявили в пресс-службе партии.

«Андрей Парфенов работает и продолжит работать на своей должности. Такому авторитетному изданию как «Ведомости» хотелось бы напомнить о важности проверки информации, полученной от непонятных источников. Пресс-служба Партии всегда готова оперативно предоставить СМИ достоверную и актуальную информацию», – подчеркнули в пресс-службе.

О том, что Парфенов, курирующий в партии региональные выборы, может покинуть свой пост, «Ведомостям» рассказывали два близких к администрации президента источника. По словам одного из них, среди обсуждаемых кандидатур на это место рассматривается руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин.

Замена возможна после выборов в регионах 9 сентября, а одним из поводов могут стать итоги голосования в Иркутской области, говорил один из собеседников: именно Парфенов направлял туда своих технологов и на выборы губернатора в 2015 г., которые выиграл коммунист Сергей Левченко, и на выборы областного парламента 2018 г., с которыми у партии тоже проблемы (близкие к администрации собеседники и люди в «Единой России» говорили «Ведомостям», что единороссы могут впервые с 2007 г. проиграть голосование по партспискам, уступив 1-е место КПРФ). О том, что Парфенова собирались увольнять еще после иркутских выборов 2015 г., говорил и другой человек, близкий к администрации президента: «Но тогда его отстоял [тогдашний секретарь генсовета партии Сергей] Неверов». По словам еще одного близкого к администрации собеседника, вопрос может обсуждаться после 9 сентября и все будет зависеть от результата партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».

В то же время близкий к партийному руководству собеседник заверял, что Парфенов никуда не собирается, а слухи об его уходе появляются периодически. Но если это произойдет, партия потеряет хорошего управленца, указывал собеседник. Если Парфенову и уходить, то только в администрацию президента: у него налажена работа с регионами и везде есть связи, отмечает другой партиец. Сам Парфенов заявлял, что никуда не собирается и слухи о его уходе не соответствуют действительности.

Парфенов с 2000 г. участвовал в разных выборах как консультант и технолог, в 2007–2012 гг. работал на ряде должностей в «Единой России», в 2012 г. стал замруководителя исполкома, где возглавил сначала технологическое управление, а затем управление региональной и технологической работы.

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Экономика
Новости

Германия может оказать финансовую помощь Турции из-за угрозы новой волны миграции

Ведомости
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Правительство Германии рассматривает возможность оказать Турции финансовую помощь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на немецких и европейских чиновников. Берлин опасается, что кризис турецкой экономики может распространиться на Европу, вызвать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке и привести к новой волне миграции.

«Мы бы многое сделали, чтобы попытаться стабилизировать Турцию, – сказал WSJ высокопоставленный немецкий чиновник. – У нас нет выбора». Другие европейские страны также заинтересованы в стабилизации турецкой экономики, указывает газета.

Эти планы контрастируют с политикой США в отношении Турции, отмечает WSJ. Белый дом ранее повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции, что способствовало обрушению курса лиры. США могут наложить вето на любой запрос Турции на финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Европе придется помогать Турции самостоятельно.

Два высокопоставленных чиновника из Брюсселя настаивают на необходимости участия в инициативе МВФ. По словам одного из собеседников, среди прочих мер поддержки обсуждаются кредиты Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Без участия МВФ для помощи Турции потребуется консолидированное решение стран ЕС, подчеркнули один немецкий и двое европейских чиновников. Однако другой немецкий чиновник предупреждает, что ни у Германии, ни у ЕС без участия МВФ нет достаточных средств для полноценной поддержки Турции.

«Турция должна будет инициировать этот запрос, и только тогда мы сможем обсудить, какую поддержку мы могли бы оказать», – сказал представитель минфина Франции.

Министр экономики Турции в воскресенье заявлял об отсутствии необходимости в немедленной финансовой поддержке. Турецкие чиновники сказали WSJ, что не намерены запрашивать внешней поддержки.

Помимо финансового вопроса любая помощь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану со стороны Германии сопряжена с политическими рисками для канцлера Ангелы Меркель, пишет WSJ: опросы показывают, что 72% немцев выступают против какой-либо финансовой помощи Турции. Вместе с тем подобный жест может увеличить напряженность в отношениях Меркель с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал власти Германии за излишне либеральную миграционную политику, низкие военные расходы в рамках НАТО и согласие на строительство российского газопровода «Северный поток – 2».

Однако финансовая помощь Турции может стать для Европы неизбежной необходимостью, считает высокопоставленный европейский дипломат в Анкаре. «Мы не можем просто сидеть и смотреть на падение Турции. Миграционное давление и геостратегическая важность, равно как и экономические связи [Турции и Европы], слишком важны», – заключил он

В июне Аргентина, также столкнувшаяся с экономическими проблемами, получила от МВФ кредитную линию в размере $50 млрд.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Финансы
Новости

НПФ увеличили доходность от управления пенсионными накоплениями

Ведомости
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Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений в I квартале выросла до 8,1%, говорится в обзоре ЦБ. Годом ранее она составила 4,9%. Доходность от размещения пенсионных резервов выросла до 9,7% против 2,4% годом ранее.

«Рост средневзвешенной доходности НПФ наблюдался на фоне роста индексов фондового рынка с учетом того, что около 80% вложений средств пенсионных накоплений и резервов приходится на фондовые инструменты», – указывает регулятор. Доходность ВЭБа (управляет основной частью пенсионных накоплений ПФР) по расширенному инвестпортфелю составила 7,9%, по портфелю госбумаг – 11,4%.

Пенсионные накопления НПФ увеличились на 164,4 млрд руб. до 2,6 трлн руб. Это произошло во многом благодаря переводам средств из ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Потери россиян, которые досрочно перевели свои средства из ПФР в НПФ, составили 33,9 млрд руб.

Количество застрахованных лиц, формирующих свои накопления в НПФ, выросло на 8% благодаря переходам из ПФР и на конец марта достигло 37,1 млн человек.

Общий объем пенсионных накоплений и резервов НПФ и ПФР за первый квартал увеличился на 1,2% до 5,6 трлн руб., что составило 6% ВВП.

Политика
Новости

Путин уволил 15 генералов силовых ведомств и МЧС

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении ряда чиновников силовых структур. Среди уволенных – заместитель руководителя МЧС Владлен Аксенов, а также 15 генералов из МВД, МЧС, ФСИН и СКР.

Аксенов стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 г. Указом президента освобожден от должности начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на пост министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, сменившего на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 г., отмечает ТАСС.

Следом президент назначил новых руководителей структур МВД в Крыму, Удмуртии, Мурманской области и Алтайском крае, руководителей региональных управлений СКР в Свердловской, Тюменской и Магаданской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Сахалине, а также прокуроры Хакасии, Челябинской и Тульской областей.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды

Ведомости
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Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир в среду в полдень по московскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник Путин заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы». «Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан», – отметил он. Позже Песков сообщил, что Путин выступит 29 августа в формате телеобращения.

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным) сообщал, ссылаясь на источники, что Путин на этой неделе заявит о смягчении пенсионной реформы. Большинство чиновников не знают, что скажет президент, писал «Проект» и отмечал, что его источники знакомы лишь с возможными вариантами смягчения, которые в последнее время обсуждало руководство страны. В частности, речь может идти о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас. Также о том, что Путин в конце августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщал телеканал RTVI.

Источники «Ведомостей» говорили, что Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы. Еще до второго чтения законопроекта в Госдуме – оно пройдет не ранее конца сентября – можно ожидать нескольких высказываний президента по этой теме на разных площадках, утверждали собеседники.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Тогда он объяснил причины предлагаемых изменений, в то же время глава государства отметил, что ему, как и большинству людей в правительстве, не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждый два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

«Транснефть» отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии

Ведомости
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Чистая прибыль «Транснефти» за первое полугодие 2018 г. по МСФО составила почти 92,1 млрд руб., сообщается в отчетности трубопроводной монополии.

Это на 19% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Тогда «Транснефть» заработала 133,9 млрд руб. чистой консолидированной прибыли. Выручка компании за полгода выросла на 6% до 463,3 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 13% до 121,4 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 3,3% до 208,3 млрд руб.

Ранее «Транснефть» сообщила, что полностью избавилась от валютного долга, в том числе погасила еврооблигации и заплатила по китайскому долгу.

По итогам 2017 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО уменьшилась на 17,6% до 192 млрд руб.

Бизнес
Новости

Четвертый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Ведомости
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Еще один участник «лондонского списка», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, вернулся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей. Речь идет о предпринимателе Алексее Кузнецове. Он стал четвертым вернувшимся в Россию бизнесменом из списка.

«28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" – генеральный директор ООО "КЦ Агро-информ" Алексей Кузнецов», – говорится в сообщении. Ранее ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В пресс-релизе уточняется, что в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем бизнесменам из списка.

В начале февраля бизнес-омбудсмен подготовил список из 16 предпринимателей, которые были вынуждены уехать в Великобританию и другие страны, скрываясь от российского суда. Титов уточнял, что все они хотят вернуться в Россию. Он попросил российского президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска этих предпринимателей. Он также призвал изменить им заочно избранные меры пресечения в виде заключения под арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Кремль получил этот список и изучит его совместно с силовыми структурами. Позже президент Путин поручил силовым ведомствам рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.

Собчак передала Путину список политзаключенных

Бизнес
Новости

«Силовые машины» получат из бюджета 3 млрд рублей на производство турбин

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.

Предложения о разработке газовых турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭКа и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.

В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.

В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.

«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Бизнес
Новости

Сбербанк подал иски к принадлежащей Магомедову компании на 4,4 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».

Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».

Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Финансы
Новости

Минфин возобновил аукционы ОФЗ после недельной паузы

Ведомости
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Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.

Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября.

Политика
Новости

Порошенко сообщил о визите Меркель на Украину

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».

Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.

На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».

Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, стороны «выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса» выполнения минских соглашений, указывал Песков.

Селфи политиков

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