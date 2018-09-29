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ФСИН опубликовала фотографию Сенцова из больницы

Ямало-ненецкое управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который 139 дней держит голодовку в колонии. В пятницу Сенцов был доставлен в больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение», сообщило ранее УФСИН.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.

Режиссер вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства.

В середине сентября сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала письмо брата из колонии, в котором он пожаловался на ухудшение состояния. По словам режиссера, у него началась гипоксия («нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге»). «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — написал Сенцов. При этом он заявил, что прекращать голодовку не намерен.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова