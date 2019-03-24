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СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военных

Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в Каракасе с группой российских военных на борту, сообщают латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya. По их данным, на этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т груза.

Об этом также сообщил венесуэльский журналист Хавьер Майорка. «В аэропорт "Майкетия" прибыла группа из 99 российских военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Они были встречены в президентской ложе аэропорта руководителем отдела международных связей вице-адмиралом Марианни Матой, представителями российского посольства и венесуэльских вооруженных сил», – написал он в Twitter.

О цели визита не сообщается. Официального подтверждения информации нет.

В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлены российские самолеты в венесуэльском аэропорту.

Uno de los dos aviones rusos que llegaron ayer a la rampa presidencial en Maiquetía, #Venezuela. 99 militares y el Ministro de la Defensa Ruso, y otro avión con "materiales". pic.twitter.com/Slu1phlB7e — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 24 марта 2019 г.

В январе в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти Мадуро и объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и многие другие зарубежные страны признали Гуайдо президентом страны. Власти России поддерживают Мадуро, который отказывается сложить полномочия.