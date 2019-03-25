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Бондарчук призвал освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук выступил за освобождение из-под домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова до решения суда по делу «Седьмой студии», сообщает «Интерфакс».

«Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, – это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры – до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста», – заявил Бондарчук на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Минкультуры. Режиссер получил орден Александра Невского.

Еще в 2017 г. Бондарчук просил президента Владимира Путина разобраться в деле «Гоголь-центра», сообщал The Bell со ссылкой на два источника в окружении режиссера. Бондарчук также приезжал в центр поддержать Серебренникова после того, как там прошли обыски.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Никто из фигурантов дела не признает вину, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она заключила сделку со следствием и дала показания против коллег.

Кто пришел поддержать «Гоголь-центр»