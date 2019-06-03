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МВД России: несколько тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством

МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте ведомства. Они будут рассмотрены в соответствии с президентским указом в срок до трех месяцев.

МВД обещает принимать решения о предоставлении гражданства в кратчайшие сроки после проведения необходимых проверок. Как добавляется в материале, в Ростовской области пока работают четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав. МИД Украины тогда назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям.

После вступления президентского указа в силу сообщалось об очередях из желающих получить российское гражданство. При этом МВД сообщало, что, согласно результатам опроса, около 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство.