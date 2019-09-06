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Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter.

Обыски закончены. Вернее, не обыски, а ограбления ФБК, студии @navalnylive и московского штаба. Все вынесено, перевернуто, выворочено. Оценить полностью материальный ущерб пока невозможно. Все сотрудники на свободе. — Соболь Любовь (@SobolLubov) 5 сентября 2019 г.

Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании». «Россия должна быть свободной, а не тонуть в безумии», — подчеркнула Соболь.

Как уточнил в Twitter соратник Навального Леонид Волков, из студии «Навальный Live» сотрудники правоохранительных органов после обысков забрали всю технику, включая камеры и осветительные приборы. «В московском штабе изъяли все направления для наблюдателей (2500 штук) — лишь бы сорвать наблюдение», — добавил он. Кроме того, он сообщил об атаке на сервера проекта «Умное голосование». Из магазина ФБК правоохранители изъяли всю коллекцию одежды, средства от продажи которой идут на финансирование ФБК. Дизайнером этой коллекции одежды выступил Олег Навальный, брат основателя ФБК.

Всех задержанных в штабе Навального отпустили из отделения полиции по Мещанскому району без оформления протоколов, уточняет в своем Telegram-канале организация «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Молоканова представляла их интересы. В ОВД ранее были доставлены не менее восьми человек. «Все пишут заявление с требованием письменно разъяснить основание доставления и удержания, а также причины изъятие техники», — добавила адвокат.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов одновременно пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала и московский штаб Навального. Причины обысков неизвестны.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве состоятся выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, у которых самые высокие шансы победить кандидатов от власти.