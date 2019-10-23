Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало предложение депутатов разрешить продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко. На другие спортивные соревнования инициатива не распространяется.
В отзыве указано, что чемпионат мира по футболу в 2018 г. и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что «при должной организации» продажа алкоголя на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей». Законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Он еще не проходил первое чтение. Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, которые предложили разрешить продажу пива компаниям, заключившим договор с организаторами соревнований. Деньги, вырученные от заключения соглашений, предложено направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.
У правительства есть замечания к законопроекту. Авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход, сообщает РБК. По словам Лебедева, пока речь идет только футболе, но эту инициативу можно распространить и на другие виды спорта. «Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», – сказал он. В Российском футбольном союзе сообщили, что, если такой закон будет принят, это станет «хорошим подспорьем для болельщиков».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud было единственным, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.