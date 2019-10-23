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Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на северо-востоке Сирии

Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо ситуацию в Сирии, сообщило российское военное ведомство. В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

В ходе беседы Шойгу рассказал о планах российской военной полиции в ближайшее время расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны границы с Турцией, заявил министр. Проживающим там людям нет необходимости покидать свои дома, подчеркнул он.

Абдо в свою очередь поблагодарил Москву и лично президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа. Он пообещал оказывать всяческую помощь подразделениям российской военной полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились о прекращении турецкой военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они проконтролируют отвод Курдских освободительных сил на 30 км от границы. 23 октября полицейские и пограничники прибыли на север Сирии и приступили к выполнению своих обязанностей.

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Развлекательные каналы получат из бюджета 7 млрд рублей

Ведомости
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Правительство выделит развлекательным телеканалам второго мультиплекса субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, говорится в поправках в закон о федеральном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. В документах указано, что телеканалы могут получить 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Цифровой мультиплекс создан при переходе с аналогового на цифровое вещание. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет.

Ранее Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам получать субсидии на вещание. По данным ведомства, вещание в «цифре» для 10 телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они должны ежегодно платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.

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Политика
Новости

ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Ведомости
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Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Защитники других фигурантов отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. находятся в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, они вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

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Бизнес
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FT: WeWork планирует сократить до 4000 рабочих мест

Ведомости
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Сеть коворкингов WeWork планирует сократить до 4000 сотрудников, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, WeWork сократит около 30% сотрудников. В компании работают порядка 14 000 человек. Около 1000 сокращений коснутся уборщиков, которых компания планирует перевести на аутсорсинг. FT уточняет, что это часть плана японской SoftBank, которая 22 октября получила контрольный пакет акций компании.

О возможных сокращениях работникам WeWork сообщил исполнительный директор SoftBank Марсело Клэр. По его словам, таким образом компания хочет увеличить прибыль. Сеть коворкингов планирует сосредоточиться на рынках США, Европы и Японии и будет уходить из других регионов, включая Китай, Индию и часть Латинской Америки, отмечает FT. В WeWork от комментариев отказались.

21 октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что компания отложила массовые сокращения сотрудников из-за нехватки денег на оплату выходных пособий. По данным источников Business Insider, работники компании пытаются выяснить, что делать с акциями WeWork после неудавшегося IPO. Многие сотрудники получали зарплату акциями.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности. Деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности и совет директоров одобрил сделку по продаже контрольного пакета SoftBank, сообщали WSJ и FT со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. SoftBank предоставит We Company (материнская компания WeWork) $6,5 млрд, из них $1,5 млрд – в виде инвестиции в капитал, которую японская компания планировала провести в следующем году, и $5 млрд – в виде кредита.

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Экономика
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Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомости
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Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на экономическом форуме «Россия – Африка», передает ТАСС.

Причиной масштабного вывода капитала из страны стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ), считает Глазьев. По его словам, Африка тоже понесла большие потери из-за рекомендаций МВФ.

Для улучшения экономической ситуации Глазьев посоветовал опираться на собственные ключевые сферы – недра и инфраструктуру, а также иметь стратегические планы развития и возможность финансирования собственного развития. Он предложил африканским странам совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики.

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Политика
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Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи

Ведомости
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Правительство поддержало предложение депутатов разрешить продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко. На другие спортивные соревнования инициатива не распространяется.

В отзыве указано, что чемпионат мира по футболу в 2018 г. и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что «при должной организации» продажа алкоголя на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей». Законопроект внесли в Госдуму 22 июля. Он еще не проходил первое чтение. Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, которые предложили разрешить продажу пива компаниям, заключившим договор с организаторами соревнований. Деньги, вырученные от заключения соглашений, предложено направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

У правительства есть замечания к законопроекту. Авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход, сообщает РБК. По словам Лебедева, пока речь идет только футболе, но эту инициативу можно распространить и на другие виды спорта. «Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», – сказал он. В Российском футбольном союзе сообщили, что, если такой закон будет принят, это станет «хорошим подспорьем для болельщиков».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud было единственным, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.

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Политика
Новости

Трамп пообещал отменить санкции против Турции из-за операции в Сирии

Ведомости
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США отменят санкции против Турции, которые были введены из-за военной операции Анкары в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. «Санкции будут сняты до тех пор, пока не произойдет что-то, что нам не понравится», – добавил он.

Трамп рассказал, что власти Турции уведомили его администрацию о прекращении огня, отметив, что оно будет постоянным. По словам президента США, слово «постоянно» звучит «несколько сомнительно» в этом регионе, но он выразил уверенность в своем решении.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на территории Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что она направлена на борьбу с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и незаконными курдскими формированиями и создание зоны безопасности на границе. Из-за военной операции Трамп решил ввести санкции против Турции. 17 октября вице-президент США Майкл Пенс провел переговоры с Эрдоганом, по итогам которых было принято решение о приостановке операции. За это время курды должны были покинуть приграничные к Турции районы Сирии.

Накануне Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции. После этого Турция отказалась от возобновления наступления.

Стиль жизни
Новости

Организаторы «Русского Букера» сообщили о закрытии премии из-за нехватки денег

Ведомости
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Литературную премию «Русский Букер» закрыли из-за отсутствия финансирования, сообщается на ее сайте. Фонд премии в ближайшее время продолжит работу, поэтому возможность для ее возобновления остается.

За последние два года организаторы премии получали предложения от потенциальных спонсоров, но не все они могли быть приняты, отмечается в сообщении. Например, были отклонены предложения, которые влекли за собой принципиальные изменения положения о премии и ее формата, а также предложения из-за рубежа. «Это сразу ставило российскую премию в положение «иностранного агента», что было бы по меньшей мере абсурдно для премии, цель которой – продвижение и поддержка русской литературы», – пояснили организаторы.

Последний раз «Русского Букера» вручали в 2017 г. Тогда у премии закончился пятилетний договор о партнерстве с банком «Глобэкс». Новым попечителем стала кинокомпания «Фетисов иллюзион», но это сотрудничество продлилось год. В июле 2018 г. организаторы «Русского Букера» сообщили, что пропустят наградной сезон из-за отсутствия спонсора.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Ежегодно она присуждалась за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получал 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.

Политика
Новости

Два российских бомбардировщика Ту-160 приземлились в ЮАР

Ведомости
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Пара стратегических ракетоносцев Ту-160, вылетевших во вторник с авиабазы Энгельс, совершили перелет в ЮАР, приземлившись на авиабазе Waterkloof (Претория), говорится в сообщении Минобороны России.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана, продолжительность полета составила более 13 часов, расстояние – свыше 11 000 км (в воздухе осуществлялась дозаправка). Целью визита являются «развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР», отмечается в сообщении: «Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран».

На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР. Таким образом, сейчас вблизи Претории впервые находится авиагруппа ВКС России, состоящая из самолетов Ту-160, Ил-62М и Ан-124-100. До этого стратегические ракетоносцы совершали подобные визиты только в Венесуэлу: в 2008 и 2018 гг. Ту-160 прилетали в Каракас на несколько дней с целью проведения совместных маневров.

Экономика
Новости

Руководитель ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Ведомости
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Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов во время выступления в Госдуме заявил, что для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 г. потребуется 368 млрд руб. (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента). По словам Дроздова, сейчас у ПФР нет таких денег.

По данным ПФР, на 1 января 2019 г. общая численность пенсионеров составляла 43,8 млн человек, из них работающих – 9,6 млн. В 2018 г. организация оценивала затраты на возобновление индексации в 200 млрд руб.

В этом году в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст до 65 лет мужчинам и до 63 – женщинам, с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами: в соответствии с трехлетним бюджетом ПФР в 2019 г. – на 7%, в 2020 и 2021 гг. – на 6,6 и 6,3%. По расчетам правительства, это в среднем обеспечит пенсионерам прибавку к пенсии в 1000 руб. ежегодно.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Кроме того, он дал поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года. В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. правительство планирует проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные – на 7%. По ее словам, средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., а средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров – 16 400 руб.

Технологии
Новости

«Россия 1» сняла с эфира передачу Малахова о крушении дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Телеканал «Россия 1» (управляется госхолдингом ВГТРК) снял с эфира передачу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященную крушению дамбы в Красноярском крае. На это обратили внимание местные жители. Красноярское издание NGS24.ru уточняет, что передачу успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири. На Урале и в Москве вместо нее показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска.

Один из участников программы подтвердил эту информацию «Открытым медиа». Собеседник издания отметил, что говорил в эфире о запрещенном методе добычи золота, другие участники назвали число жертв при прорыве дамбы, превышающее официальную версию.

Отрывки эфира можно найти в интернете, но его нет на YouTube и в программе телеканала. Представитель ВГТРК отказался от комментариев. В одном из отрывков, размещенном в соцсети «В контакте», Малахов говорит о тестах воды из реки Сейбы, согласно которым концентрация ртути в ней серьезно превышала допустимые показатели. Эксперты в студии пояснили, что это может свидетельствовать о кустарном способе добычи золота, который опасен для окружающей среды.

Дамба на реке Сейбе в пос. Щетинкино Курагинского района обрушилась в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате погибли 17 человек, трое считаются пропавшими без вести. Следователи завели дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал его фигурантов: гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера горного участка Евгения Александрова. Добычу на прииске вела компания «Сисим», которая является частью «Сибзолота». Этот холдинг входит в топ-20 золотодобывающих компаний России, его бенефициар – бизнесмен Алексей Гурьянов.

Политика
Новости

США объяснили задержание экс-руководителя «Курортов Северного Кавказа»

Ведомости
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Бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США из-за нарушения правил пребывания в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.

В мае 2016 г. Билалов въехал в США как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания, рассказал представитель службы. Сейчас Билалов находится под стражей и ожидает депортации.

О задержании Билалова в США ранее сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники. Его задержали в собственном доме, где он жил с женой и новорожденным сыном.

Билалов и его брат Магомед покинули Россию в 2013 г. после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал темпы строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Ответственным за строительство объекта было подконтрольное Билаловым ОАО «Красная Поляна». Оно также сорвало сроки строительства комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной Поляне.

В отношении Билаловых были заведены уголовные дела в связи с нецелевым использованием денег «Курортов Северного Кавказа». Телеканал «Дождь» в 2016 г. сообщил со ссылкой на источники, что дела против братьев были закрыты, но МВД опровергло эту информацию.

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