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Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на северо-востоке Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо ситуацию в Сирии, сообщило российское военное ведомство. В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

В ходе беседы Шойгу рассказал о планах российской военной полиции в ближайшее время расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны границы с Турцией, заявил министр. Проживающим там людям нет необходимости покидать свои дома, подчеркнул он.

Абдо в свою очередь поблагодарил Москву и лично президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа. Он пообещал оказывать всяческую помощь подразделениям российской военной полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились о прекращении турецкой военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они проконтролируют отвод Курдских освободительных сил на 30 км от границы. 23 октября полицейские и пограничники прибыли на север Сирии и приступили к выполнению своих обязанностей.