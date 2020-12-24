Госдеп обвинил Россию в создании теорий заговора вокруг Навального
Госдепартамент США считает, что к отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального причастна Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа, пишет издание The Hill.
«Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме участия и ответственности российских властей», — заявил представитель Госдепа.
В ведомстве отметили, что президент России Владимир Путин и российские власти хотели бы, «чтобы мы считали иначе». Россия представила множество часто противоречивых теорий заговора, которые, по мнению ведомства, являются средством отвлечения внимания от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями.
В Госдепе заявили, что полностью уверены в выводах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые подтвердили данные лабораторий из Германии, Франции и Швеции, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
CNN со ссылкой на два источника сообщает, что американские власти подготовили санкции против России из-за отравления Навального, но не вводили их, так как не получали одобрения президента Дональда Трампа. Телеканал подчеркивает, что американский президент «никогда конкретно не обвинял Россию в отравлении Навального».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Сперва основателя ФБК госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.
21 декабря Навальный опубликовал на YouTube телефонный разговор с Константином Кудрявцевым, входившим, по его словам, в группу сотрудников ФСБ, которые якобы пытались отравить его в Томске в августе 2020 г. В центре общественных связей ФСБ заявили 21 декабря «Интерфаксу», что разговор Навального и Кудрявцева – это подделка, а использование способа подмены номера абонента, которым Навальный пользовался во время беседы, — известный прием иностранных спецслужб, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора.