Алиев заявил о создании российско-турецкого мониторингового центра в ближайшие две недели

«Наконец, последний вопрос – турецко-российский мониторинговый центр. Азербайджан выполняет свои обязательства и по этому вопросу. В настоящее время азербайджанская сторона строит в Агдамском регионе здание для мониторингового центра. Оно будет готово в ближайшие десять дней – максимум две недели», — приводит его слова агентство «Азертадж».