Алиев заявил о создании российско-турецкого мониторингового центра в ближайшие две недели
Создание совместного российско-турецкого мониторингового центра обстановки в Нагорном Карабахе завершится в ближайшие 10-14 дней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией.
«Наконец, последний вопрос – турецко-российский мониторинговый центр. Азербайджан выполняет свои обязательства и по этому вопросу. В настоящее время азербайджанская сторона строит в Агдамском регионе здание для мониторингового центра. Оно будет готово в ближайшие десять дней – максимум две недели», — приводит его слова агентство «Азертадж».
По словам Алиева, на территории Азербайджана продолжают действовать «бесконтрольные армянские вооруженные формирования», которые не собираются уходить или сдаваться.
«Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом», — добавил он.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что центр будет размещен на территории Азербайджана, а количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным.
Соглашения, заключенные 9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, подразумевали размещение исключительно 2 000 российских военнослужащих, которые в рамках миротворческой операции в течение пяти лет будут обеспечивать сохранение перемирия на линии соприкосновения, а также безопасность сообщения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Арменией через Лачинский коридор.
Документ, окончивший шедшие с 27 сентября боевые действия, обязал Армению вывести войска из Карабаха, а НКР передать под контроль Баку территорию Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. К 1 декабря азербайджанская армия, согласно договоренностям, окончательно вошла во все три территории, заняв Лачинский район. Кроме того, Ереван и Баку должны обеспечить обмен пленными, заложниками и телами погибших.