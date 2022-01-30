WP: разведка Украины вывезла секретные документы из Киева

28 января на пресс-конференции Зеленский заявил, что эскалации в отношениях между Украиной и Россией не наблюдается. Он отметил, что из-за публикаций в СМИ у Великобритании, Германии, Франции, Литвы и других западных партнеров создается ощущение, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна.