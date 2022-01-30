WP: разведка Украины вывезла секретные документы из Киева
Украинская разведка вывезла секретную документацию и оборудование из штаб-квартиры в Киеве «в безопасные места на западе страны», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Это может свидетельствовать о подготовке к эскалации, отмечает издание.
Еще одним примером подготовки к возможному вторжению России, по данным газеты, являются поставки Украине оружия из-за рубежа. По словам источника в американском правительстве, позиция советников президента Владимира Зеленского и данные разведки по поводу вероятного нападения на страну разнятся.
«Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадают с [приоритетами] военных и разведки», — сказал источник.
В отношениях между президентами США и Украины нарастает напряженность на фоне разногласий из-за разных интерпретаций данных американской разведки о готовящемся Россией нападении на Украину, сообщал ранее CNN.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, реакция США по поводу возможного вторжения России разжигает панику и вызывает экономические потрясения внутри Украины, при этом Штаты все еще не ввели санкции против России, сообщили источники.
Публичное преуменьшение угрозы раздражает президента США Джо Байдена и его советников, отмечалось в статье. Некоторые официальные лица в США считают, что поддержка Киева, в том числе в виде поставок военной техники, встречается украинским правительством «без особой благодарности».
28 января на пресс-конференции Зеленский заявил, что эскалации в отношениях между Украиной и Россией не наблюдается. Он отметил, что из-за публикаций в СМИ у Великобритании, Германии, Франции, Литвы и других западных партнеров создается ощущение, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.